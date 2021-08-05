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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/kovid-propusk-1744591079.html
Италия введет ковид-пропуска для поездок на транспорте
Италия введет ковид-пропуска для поездок на транспорте - РИА Новости, 05.08.2021
Италия введет ковид-пропуска для поездок на транспорте
Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:50
2021-08-05T23:06
распространение коронавируса
италия
коронавирус covid-19
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РИМ, 5 авг – РИА Новости. Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини."Распоряжение Совета министров вводит грин-пасс для транспорта, не для всего, а только дальнего следования. Будет необходимо предъявлять его на авиатранспорте, выполняющем коммерческие перевозки, судах и паромах на межрегиональных маршрутах, за исключением Мессинского пролива", - заявил глава транспортного ведомства.Кроме того, заявил Джованнини, электронный пропуск заработает на поездах дальнего следования – ночных и скоростных составах, а также в автобусах межрегионального сообщения с расписанием и заранее установленными ценами. По его словам, новая мера заработает с 1 сентября и продлится до 31 декабря – предусмотренного завершения чрезвычайной ситуации по COVID в Италии.Министр здравоохранения Роберто Сперанца, иллюстрируя положения принятого декрета, рассказал об "ободряющих показателях" хода кампании по вакцинации от COVID-19."Правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений", - сказал Сперанца.С пятницы в Италии заработает система санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и заведения, а также на крупные мероприятия.
https://ria.ru/20210805/propusk-1744550680.html
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италия, коронавирус covid-19
21:50 05.08.2021 (обновлено: 23:06 05.08.2021)
 
Италия введет ковид-пропуска для поездок на транспорте

Италия введет ковид-пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 5 авг – РИА Новости. Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини.
"Распоряжение Совета министров вводит грин-пасс для транспорта, не для всего, а только дальнего следования. Будет необходимо предъявлять его на авиатранспорте, выполняющем коммерческие перевозки, судах и паромах на межрегиональных маршрутах, за исключением Мессинского пролива", - заявил глава транспортного ведомства.
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Кроме того, заявил Джованнини, электронный пропуск заработает на поездах дальнего следования – ночных и скоростных составах, а также в автобусах межрегионального сообщения с расписанием и заранее установленными ценами. По его словам, новая мера заработает с 1 сентября и продлится до 31 декабря – предусмотренного завершения чрезвычайной ситуации по COVID в Италии.
Министр здравоохранения Роберто Сперанца, иллюстрируя положения принятого декрета, рассказал об "ободряющих показателях" хода кампании по вакцинации от COVID-19.
"Правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений", - сказал Сперанца.
С пятницы в Италии заработает система санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и заведения, а также на крупные мероприятия.
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Распространение коронавирусаИталияКоронавирус COVID-19
 
 
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