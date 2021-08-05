https://ria.ru/20210805/kovid-propusk-1744591079.html

Италия введет ковид-пропуска для поездок на транспорте

Италия введет ковид-пропуска для поездок на транспорте - РИА Новости, 05.08.2021

Италия введет ковид-пропуска для поездок на транспорте

Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T21:50

2021-08-05T21:50

2021-08-05T23:06

распространение коронавируса

италия

коронавирус covid-19

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РИМ, 5 авг – РИА Новости. Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини."Распоряжение Совета министров вводит грин-пасс для транспорта, не для всего, а только дальнего следования. Будет необходимо предъявлять его на авиатранспорте, выполняющем коммерческие перевозки, судах и паромах на межрегиональных маршрутах, за исключением Мессинского пролива", - заявил глава транспортного ведомства.Кроме того, заявил Джованнини, электронный пропуск заработает на поездах дальнего следования – ночных и скоростных составах, а также в автобусах межрегионального сообщения с расписанием и заранее установленными ценами. По его словам, новая мера заработает с 1 сентября и продлится до 31 декабря – предусмотренного завершения чрезвычайной ситуации по COVID в Италии.Министр здравоохранения Роберто Сперанца, иллюстрируя положения принятого декрета, рассказал об "ободряющих показателях" хода кампании по вакцинации от COVID-19."Правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений", - сказал Сперанца.С пятницы в Италии заработает система санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и заведения, а также на крупные мероприятия.

https://ria.ru/20210805/propusk-1744550680.html

https://ria.ru/20210731/belgiya-1743761425.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, коронавирус covid-19