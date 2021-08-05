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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов - РИА Новости, 05.08.2021
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:29
2021-08-05T20:29
2021-08-05T21:27
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 5 авг — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.По информации ВОЗ, их число достигло 200 174 883, от заболевания скончались 4 255 892 человека.Больше всего инфицированных выявили в США: свыше 35 миллионов.На втором месте Индия (около 32 миллионов), на третьем — Бразилия (почти 20 миллионов), на четвертом — Россия (свыше 6,3 миллиона), на пятом — Франция (более шести миллионов).
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в мире, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19
20:29 05.08.2021 (обновлено: 21:27 05.08.2021)
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов
ВОЗ: число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов