https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744584759.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов - РИА Новости, 05.08.2021

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:29

2021-08-05T20:29

2021-08-05T21:27

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 5 авг — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.По информации ВОЗ, их число достигло 200 174 883, от заболевания скончались 4 255 892 человека.Больше всего инфицированных выявили в США: свыше 35 миллионов.На втором месте Индия (около 32 миллионов), на третьем — Бразилия (почти 20 миллионов), на четвертом — Россия (свыше 6,3 миллиона), на пятом — Франция (более шести миллионов).

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2021

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в мире, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19