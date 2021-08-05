Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744584759.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов - РИА Новости, 05.08.2021
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:29
2021-08-05T21:27
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744586400_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_dee9828d64b47f3f9c0d60d5ab57eb28.jpg
ЖЕНЕВА, 5 авг — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.По информации ВОЗ, их число достигло 200 174 883, от заболевания скончались 4 255 892 человека.Больше всего инфицированных выявили в США: свыше 35 миллионов.На втором месте Индия (около 32 миллионов), на третьем — Бразилия (почти 20 миллионов), на четвертом — Россия (свыше 6,3 миллиона), на пятом — Франция (более шести миллионов).
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744586400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7792dd7da960fa87c150b35eaa37d0f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19
20:29 05.08.2021 (обновлено: 21:27 05.08.2021)
 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов

ВОЗ: число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов

© AFP 2021 / Getty Images/Go NakamuraМедицинский сотрудник в отделении интенсивной терапии госпиталя для пациентов с COVID-19 в Хьюстоне, Техас
Медицинский сотрудник в отделении интенсивной терапии госпиталя для пациентов с COVID-19 в Хьюстоне, Техас - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Go Nakamura
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 авг — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
По информации ВОЗ, их число достигло 200 174 883, от заболевания скончались 4 255 892 человека.
Больше всего инфицированных выявили в США: свыше 35 миллионов.
На втором месте Индия (около 32 миллионов), на третьем — Бразилия (почти 20 миллионов), на четвертом — Россия (свыше 6,3 миллиона), на пятом — Франция (более шести миллионов).
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния