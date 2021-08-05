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В России за сутки выписали 20 370 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 370 человек после COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В России за сутки выписали 20 370 человек после COVID-19
В России за сутки выписаны 20 370 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 700 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:03
2021-08-05T11:03
2021-08-05T11:04
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 370 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 700 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 370 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 700 212", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 4477 человек, в Санкт-Петербурге - 1998, в Подмосковье - 1454.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:03 05.08.2021 (обновлено: 11:04 05.08.2021)
В России за сутки выписали 20 370 человек после COVID-19
В России за сутки 20 370 человек выздоровели от COVID-19