https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744464252.html

В России за сутки выписали 20 370 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 370 человек после COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В России за сутки выписали 20 370 человек после COVID-19

В России за сутки выписаны 20 370 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 700 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:03

2021-08-05T11:03

2021-08-05T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 370 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 700 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 370 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 700 212", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 4477 человек, в Санкт-Петербурге - 1998, в Подмосковье - 1454.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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