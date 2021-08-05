https://ria.ru/20210805/kobakhidze-1744592984.html

Глава "Грузинской мечты" выступил против дипотношений с Россией

Глава "Грузинской мечты" выступил против дипотношений с Россией - РИА Новости, 05.08.2021

Глава "Грузинской мечты" выступил против дипотношений с Россией

Восстановление дипломатических отношений Грузии и России невозможно, пока существуют "красные линии", связанные с вопросами о территориях Абхазии и Южной... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T22:16

2021-08-05T22:16

2021-08-05T22:18

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зураб абашидзе

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Восстановление дипломатических отношений Грузии и России невозможно, пока существуют "красные линии", связанные с вопросами о территориях Абхазии и Южной Осетии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, и надеется на здравый смысл Тбилиси."У нас есть очень четко определенная политика по этому вопросу. Есть "красные линии", которые связаны с деоккупацией, которая связана с нашей западной интеграцией... Учитывая, что есть "красные линии", ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, а вот по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам всегда были какие-то дискуссии, и эту дискуссию можно продолжить. Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос", - заявил Кобахидзе журналистам.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20210803/inashvili-1744254375.html

https://ria.ru/20210803/prosba-1744135967.html

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в мире, грузия, москва, григорий карасин, зураб абашидзе, россия, ираклий кобахидзе