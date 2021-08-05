https://ria.ru/20210805/kladbische-1744546650.html

В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках

В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках - РИА Новости, 05.08.2021

В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках

Следственные органы Амурской области проверяют информацию о том, что жители одного из сел якобы вынуждены на лодках возить тела умерших на кладбище, сообщает СК РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:17

2021-08-05T17:17

2021-08-05T17:17

происшествия

благовещенский район

амурская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Следственные органы Амурской области проверяют информацию о том, что жители одного из сел якобы вынуждены на лодках возить тела умерших на кладбище, сообщает СК РФ."(Глава СК РФ) Александр Бастрыкин поставил на контроль ряд проверок о нападении прав граждан. (В том числе) следственными органами СК России по Амурской области проводится проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о ситуации, сложившейся в селе Прядчино Благовещенского района, где люди из-за последствий природной стихии вынуждены перевозить тела своих родственников на лодках, чтобы предать земле", - говорится в сообщении.По данным СМИ, добраться к кладбищу в Прядчино можно только на лодке после того, как из берегов вышла речка Чалка, само кладбище находится на возвышенности, и туда гробы приходится заносить на руках."В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые не приняли надлежащих мер к организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20210426/krazha-1729932316.html

благовещенский район

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, благовещенский район, амурская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия