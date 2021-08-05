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В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках
В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках - РИА Новости, 05.08.2021
В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках
Следственные органы Амурской области проверяют информацию о том, что жители одного из сел якобы вынуждены на лодках возить тела умерших на кладбище, сообщает СК РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:17
2021-08-05T17:17
2021-08-05T17:17
происшествия
благовещенский район
амурская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Следственные органы Амурской области проверяют информацию о том, что жители одного из сел якобы вынуждены на лодках возить тела умерших на кладбище, сообщает СК РФ."(Глава СК РФ) Александр Бастрыкин поставил на контроль ряд проверок о нападении прав граждан. (В том числе) следственными органами СК России по Амурской области проводится проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о ситуации, сложившейся в селе Прядчино Благовещенского района, где люди из-за последствий природной стихии вынуждены перевозить тела своих родственников на лодках, чтобы предать земле", - говорится в сообщении.По данным СМИ, добраться к кладбищу в Прядчино можно только на лодке после того, как из берегов вышла речка Чалка, само кладбище находится на возвышенности, и туда гробы приходится заносить на руках."В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые не приняли надлежащих мер к организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20210426/krazha-1729932316.html
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происшествия, благовещенский район, амурская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках
Следственные органы Амурской области проверяют данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках