https://ria.ru/20210805/kitay-1744529250.html

В Пекине усилили ограничения из-за новых вспышек COVID-19

В Пекине усилили ограничения из-за новых вспышек COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В Пекине усилили ограничения из-за новых вспышек COVID-19

Власти китайской столицы после выявления трех новых случаев коронавирусной инфекции усилили противоэпидемические меры, в частности, ввели двухнедельный... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:15

2021-08-05T16:15

2021-08-05T16:27

распространение коронавируса

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китай

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юньнань

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Власти китайской столицы после выявления трех новых случаев коронавирусной инфекции усилили противоэпидемические меры, в частности, ввели двухнедельный централизованный карантин для приезжающих из районов внутри страны с высоким эпидемиологическим риском, сообщило в четверг правительство Пекина.Согласно официальным данным, 4 августа в Пекине было выявлено три случая заражения коронавирусом. Власти города усиливают противоэпидемические меры несмотря на высокий уровень вакцинации, так , городской комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что по состоянию на четверг 19 305 900 человек привились от COVID-19, из них 18 006 700 - привиты полностью. Уровень вакцинации населения Пекина старше 18 лет составляет 92,46%。Согласно данным переписи 2020 года, население Пекина составляло 21,9 миллиона человек."В последнее время в связи с влиянием, оказываемым вариантом коронавируса "дельта", во многих районах страны произошли вспышки эпидемии. Пекин сталкивается с продолжающимся увеличением эпидемиологических рисков и давления на систему профилактики и контроля над эпидемией", - говорится в заявлении правительства.Отмечается, что для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии в столице власти приняли решение скорректировать политику и укрепить меры профилактики и борьбы с пандемией.В частности, лица, приезжающие или возвращающиеся в Пекин из мест, где были выявлены случаи заражения, и если у них есть подозрение, что они могли находиться в контакте с зараженными и оказаться в группе риска, должны принять необходимые меры, в первую очередь сообщить об этом домоуправлению и властям, которые уже определят дальнейшие действия.Те, кто приехал или вернулся в Пекин из районов высокого эпидемиологического риска должны в обязательном порядке пройти 14-дневный централизованный карантин, после которого еще семь дней внимательно следить за состоянием здоровья. Во время карантина будет проводиться ПЦР-тестирование, замер температуры и постоянное наблюдение на случай появления каких-либо симптомов.Лица, приезжающие или возвращающиеся в Пекин из районов среднего риска, должны пройти 14-дневный карантин на дому, после которого еще семь дней внимательно следить за состоянием здоровья. Те, у кого нет условий для домашнего карантина, подлежат централизованному. Лица, без разрешения вышедшие из дома, будут переведены в централизованный карантин, а если их действия приведут к распространению болезни, то такой случай будет расследоваться, а нарушитель наказан в соответствии с законом.Все, кто возвращается в Пекин из других городов, должны внимательно следить за свои состоянием здоровья и состоянием членов семьи, если у кого-то появляются симптомы в виде сухого кашля, повышенной температуры, усталости и ломоты в теле, то следует сообщить об этом в домоуправление, а после обратиться за медпомощью.Также в рамках профилактики распространения заболевания по всему городу вновь введены обязательные замеры температуры в общественных местах, ношение защитных масок, а также обязательное сканирование "кода здоровья", без которого нельзя войти в общественный транспорт, такси, любое помещение, включая магазины, аптеки, больницы.Власти распорядились, чтобы домоуправления временно закрыли все площадки для игры в карты, шахматы и маджонг, общественные помещения для отдыха и игр, находящиеся в закрытых помещениях, расположенных на территории жилых комплексов. Также требуется усилить дезинфекцию и проветривание помещений.Правительство китайской столицы призывает общественность проявить ответственность, выполнять все рекомендации и требования, соблюдать противоэпидемиологические меры и содействовать работе властей.Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций страны.На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. По состоянию на четверг, в стране всего пять районов высокого эпидемиологического риска (в городе Жуйли провинции Юньнань, в городах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань и в городе Чжанцзяцзе провинции Хунань), а также 183 района среднего эпидемиологического риска.За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные). В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек - в тяжелом состоянии. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли. Ввозных случаев - 7552, из них выздоровели 6847 человек.

https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744515536.html

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в мире, нанкин, китай, хунань, юньнань, коронавирус covid-19