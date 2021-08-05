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СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток
СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток - РИА Новости, 06.08.2021
СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток
"Русские хакеры" выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные фирмы по кибербезопасности Q6. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T23:55
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в мире
технологии
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. "Русские хакеры" выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные фирмы по кибербезопасности Q6.По ее данным, группа All World Cards происходит из России и предлагает номера карт другим киберпреступникам для мошеннических транзакций.Телеканал не приводит подтверждений тому, чтобы эта группировка была связана с Россией.Власти США обвинили хакеров, предположительно связанных с Россией, в ряде крупных взломов в последнее время. При этом Белый дом заявлял, что эти хакеры вряд ли связаны с властями России. На саммите в Женеве президенты РФ и США условились о проведении диалога по кибербезопасности, встречи на уровне экспертов уже начались.
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в мире, технологии, сша, россия
23:55 05.08.2021 (обновлено: 04:05 06.08.2021)
 
СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток

СNBC: "русские хакеры" выложили в открытый доступ данные более одного миллиона кредиток

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. "Русские хакеры" выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные фирмы по кибербезопасности Q6.
По ее данным, группа All World Cards происходит из России и предлагает номера карт другим киберпреступникам для мошеннических транзакций.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 11:06
Эксперт рассказал, как изменились хакеры за последние 20 лет
Телеканал не приводит подтверждений тому, чтобы эта группировка была связана с Россией.
Власти США обвинили хакеров, предположительно связанных с Россией, в ряде крупных взломов в последнее время. При этом Белый дом заявлял, что эти хакеры вряд ли связаны с властями России. На саммите в Женеве президенты РФ и США условились о проведении диалога по кибербезопасности, встречи на уровне экспертов уже начались.
 
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