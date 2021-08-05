https://ria.ru/20210805/khakery-1744598504.html

СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток

СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток - РИА Новости, 06.08.2021

СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток

"Русские хакеры" выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные фирмы по кибербезопасности Q6. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T23:55

2021-08-05T23:55

2021-08-06T04:05

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. "Русские хакеры" выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные фирмы по кибербезопасности Q6.По ее данным, группа All World Cards происходит из России и предлагает номера карт другим киберпреступникам для мошеннических транзакций.Телеканал не приводит подтверждений тому, чтобы эта группировка была связана с Россией.Власти США обвинили хакеров, предположительно связанных с Россией, в ряде крупных взломов в последнее время. При этом Белый дом заявлял, что эти хакеры вряд ли связаны с властями России. На саммите в Женеве президенты РФ и США условились о проведении диалога по кибербезопасности, встречи на уровне экспертов уже начались.

https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html

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в мире, технологии, сша, россия