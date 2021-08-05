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https://ria.ru/20210805/katastrofa-1744561771.html
"Надо быть кретинами". На Украине заявили о катастрофической ошибке властей
"Надо быть кретинами". На Украине заявили о катастрофической ошибке властей - РИА Новости, 06.08.2021
"Надо быть кретинами". На Украине заявили о катастрофической ошибке властей
Борьба с русским языком на Украине — это одна из главных ошибок, которую допустил Киев, заявил внештатный советник главы офиса президента республики Алексей... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T18:15
2021-08-06T03:40
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Борьба с русским языком на Украине — это одна из главных ошибок, которую допустил Киев, заявил внештатный советник главы офиса президента республики Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".По его словам, такой запрет рождает конфликт внутри украинского общества.При этом политик подчеркнул, что выражает свою личную позицию. В офисе Зеленского придерживаются иной точки зрения, добавил он."Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне", — объяснил Арестович.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему, единственным государственным языком на Украине является украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи вступают в силу постепенно — в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отметила, что политикой украинизации Киев ставит в дискриминационное положение более половины своих жителей, а сегрегационные тенденции по отношению к русскоязычному населению усиливаются с каждым годом.
https://ria.ru/20210805/raspad-1744429643.html
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в мире, украина, алексей арестович
18:15 05.08.2021 (обновлено: 03:40 06.08.2021)
 
"Надо быть кретинами". На Украине заявили о катастрофической ошибке властей

Украинский политик Арестович назвал украинизацию русскоязычного населения в стране катастрофой

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Борьба с русским языком на Украине — это одна из главных ошибок, которую допустил Киев, заявил внештатный советник главы офиса президента республики Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".
По его словам, такой запрет рождает конфликт внутри украинского общества.
При этом политик подчеркнул, что выражает свою личную позицию. В офисе Зеленского придерживаются иной точки зрения, добавил он.
"Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне", — объяснил Арестович.
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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему, единственным государственным языком на Украине является украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи вступают в силу постепенно — в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отметила, что политикой украинизации Киев ставит в дискриминационное положение более половины своих жителей, а сегрегационные тенденции по отношению к русскоязычному населению усиливаются с каждым годом.
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