https://ria.ru/20210805/katastrofa-1744561771.html

"Надо быть кретинами". На Украине заявили о катастрофической ошибке властей

"Надо быть кретинами". На Украине заявили о катастрофической ошибке властей - РИА Новости, 06.08.2021

"Надо быть кретинами". На Украине заявили о катастрофической ошибке властей

Борьба с русским языком на Украине — это одна из главных ошибок, которую допустил Киев, заявил внештатный советник главы офиса президента республики Алексей... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T18:15

2021-08-05T18:15

2021-08-06T03:40

в мире

украина

алексей арестович

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Борьба с русским языком на Украине — это одна из главных ошибок, которую допустил Киев, заявил внештатный советник главы офиса президента республики Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".По его словам, такой запрет рождает конфликт внутри украинского общества.При этом политик подчеркнул, что выражает свою личную позицию. В офисе Зеленского придерживаются иной точки зрения, добавил он."Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне", — объяснил Арестович.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему, единственным государственным языком на Украине является украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи вступают в силу постепенно — в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отметила, что политикой украинизации Киев ставит в дискриминационное положение более половины своих жителей, а сегрегационные тенденции по отношению к русскоязычному населению усиливаются с каждым годом.

https://ria.ru/20210805/raspad-1744429643.html

https://ria.ru/20210717/raspad-1741688860.html

украина

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в мире, украина, алексей арестович