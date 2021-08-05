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https://ria.ru/20210805/kalvi-1744584568.html
Суд в Москве не смог за день огласить приговор инвестору Калви
Суд в Москве не смог за день огласить приговор инвестору Калви - РИА Новости, 05.08.2021
Суд в Москве не смог за день огласить приговор инвестору Калви
Мещанскому суду Москвы не хватило одного заседания для оглашения приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, обвиняемому в РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:28
2021-08-05T20:34
москва
дело bаring vostok
майкл калви
дмитрий песков
евросоюз
следственный комитет россии (ск рф)
маркус эдерер
максим владимиров (baring vostok)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мещанскому суду Москвы не хватило одного заседания для оглашения приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, обвиняемому в растрате 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Оглашение приговора продолжится 6 августа в 10 (часов)", - сказала судья Анна Сокова.Чтение заняло более пяти часов с перерывами, участники процесса слушали приговор стоя.Из приговора уже понятно, что он обвинительный - судья сочла, что подсудимые совершили растрату в особо крупном размере. Она уже проанализировала часть доказательств обвинения, на основании которых пришла к такому выводу, но еще не перешла к анализу доказательств защиты.На скамье подсудимых, помимо Калви, оказались партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.Всем вменяется растрата в особо крупном размере и грозит максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признает.Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Процесс привлекает большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
https://ria.ru/20210618/arest-1737535259.html
https://ria.ru/20210402/amerikanets-1603929882.html
https://ria.ru/20210615/rastrata-1737059384.html
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москва, дело bаring vostok, майкл калви, дмитрий песков, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маркус эдерер, максим владимиров (baring vostok), россия
20:28 05.08.2021 (обновлено: 20:34 05.08.2021)
 
Суд в Москве не смог за день огласить приговор инвестору Калви

Суд в Москве не смог за одно заседание огласить приговор инвестору Калви

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мещанскому суду Москвы не хватило одного заседания для оглашения приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, обвиняемому в растрате 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оглашение приговора продолжится 6 августа в 10 (часов)", - сказала судья Анна Сокова.
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Чтение заняло более пяти часов с перерывами, участники процесса слушали приговор стоя.
Из приговора уже понятно, что он обвинительный - судья сочла, что подсудимые совершили растрату в особо крупном размере. Она уже проанализировала часть доказательств обвинения, на основании которых пришла к такому выводу, но еще не перешла к анализу доказательств защиты.
На скамье подсудимых, помимо Калви, оказались партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
Всем вменяется растрата в особо крупном размере и грозит максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признает.
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Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.
Процесс привлекает большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".
Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".
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В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
 
МоскваДело Bаring VostokМайкл КалвиДмитрий ПесковЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)Маркус ЭдерерМаксим Владимиров (Baring Vostok)Россия
 
 
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