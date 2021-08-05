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Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok
Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok - РИА Новости, 05.08.2021
Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok
Мещанский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:21
2021-08-05T15:45
происшествия
москва
дело bаring vostok
майкл калви
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд установил: Калви, [Филипп] Дельпаль ... совершили растрату", - начала оглашать приговор судья Анна Сокова.Прокуратура настаивает на условных сроках для Калви и других подсудимых, защита – на оправдании.На скамье подсудимых, помимо Калви, оказались партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.Всем вменяется растрата в особо крупном размере и грозит максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признает.Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Процесс привлекает большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
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происшествия, москва, дело bаring vostok, майкл калви
15:21 05.08.2021 (обновлено: 15:45 05.08.2021)
 
Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok

Суд вынес обвинительный приговор инвесторам Калви и Дельпалю по делу Baring Vostok

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд установил: Калви, [Филипп] Дельпаль ... совершили растрату", - начала оглашать приговор судья Анна Сокова.
Прокуратура настаивает на условных сроках для Калви и других подсудимых, защита – на оправдании.
На скамье подсудимых, помимо Калви, оказались партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
Всем вменяется растрата в особо крупном размере и грозит максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признает.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
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Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.
Процесс привлекает большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".
Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".
В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
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ПроисшествияМоскваДело Bаring VostokМайкл Калви
 
 
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