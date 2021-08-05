https://ria.ru/20210805/kaliningrad-1744538130.html

В Калининграде завели дело после ДТП, в котором погибла пенсионерка

В Калининграде завели дело после ДТП, в котором погибла пенсионерка - РИА Новости, 05.08.2021

В Калининграде завели дело после ДТП, в котором погибла пенсионерка

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, после ДТП в Калининграде, когда автомобиль Mercedes выехал на РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:45

2021-08-05T16:45

2021-08-05T16:45

происшествия

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

умвд по калининградской области

россия

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КАЛИНИНГРАД, 5 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, после ДТП в Калининграде, когда автомобиль Mercedes выехал на тротуар, где располагается мини-рынок, и сбил женщину 1936 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.По данным регионального УМВД, в среду на перекрестке улиц Фрунзе и Девятого апреля автомобиль Lada под управлением 36-летнего водителя совершал левый поворот и допустил столкновение по касательной с автомобилем Mercedes под управлением 22-летнего водителя. В результате Mercedes выехал на тротуар, где располагается мини-рынок, и сбил женщину 1936 года рождения, которая от полученных травм скончалась. В больницы были доставлены водитель Mercedes и женщина 1954 года рождения."Следственным отделом ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту ДТП, которое произошло накануне на перекрестке улиц Фрунзе и Девятого апреля", - рассказали в полиции.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По уголовному делу назначены автотехнические экспертизы, изучаются показания очевидцев, а также записи системы аппаратного комплекса "Безопасный город". Расследование продолжается.Как сообщают региональные СМИ, после происшествия 22-летнего водителя Mercedes из областной больницы, куда его госпитализировали, забрала психиатрическая бригада, поскольку он был в стрессовом состоянии, медикам он пояснил, что нанес себе раны шеи и левой руки битым стеклом после того, как увидел труп сбитой им женщины.Ход ведения проверки в связи с ДТП взяла на контроль прокуратура. В следственном управлении СК России по Калининградской области сообщили, что из-за общественного резонанса следственные органы ходатайствовали перед надзирающим прокурором о передаче материалов доследственной проверки в производство следователей СК России.

https://ria.ru/20210805/pomosch-1744480063.html

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калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф), умвд по калининградской области, россия