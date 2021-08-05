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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210805/ivanovo-1744461163.html
В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на ж/д вокзале
В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на ж/д вокзале - РИА Новости, 05.08.2021
В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на ж/д вокзале
Открытие первой в России творческой резиденции в пространстве действующего железнодорожного вокзала – "Art Station" состоялось накануне в рамках празднования... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:46
2021-08-05T11:09
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 5 авг – РИА Новости. Открытие первой в России творческой резиденции в пространстве действующего железнодорожного вокзала – "Art Station" состоялось накануне в рамках празднования 150-летия города Иваново, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."После реконструкции ивановского железнодорожного вокзала в его "красном" зале задумали открыть арт-пространство - место культурного притяжения, интересное для горожан и гостей города. В прошлом году проект создания арт-резиденции "Art Station" выиграл грант на Всероссийском молодёжном форуме "Таврида". Открыть творческое пространство решили в августе 2021 года, когда городу Иваново исполнится 150 лет. Именно этой дате посвящен первый проект "Ткань будущего", - сказал собеседник агентства.Этот проект беспрецедентный, его цель – изменить облик города Иваново и расширить представления людей о нём.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский посетил открытие арт-резиденции. Он подчеркнул: важно, чтобы в новом творческом пространстве постоянно проводились мероприятия. "Когда с РЖД реконструировали этот вокзал, говорили, что часть вокзала будет такой своеобразной арт-резиденцией для ивановских художников, творческих людей, для жителей и наших гостей. Главное, чтобы здесь постоянно происходило что-то интересное для города, нашей области. Сегодня такая первая попытка сделана, очень интересная. Надеюсь, она понравится", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Экспозиция "Ткань будущего" - уникальная инсталляция, которая стала своеобразной данью ивановской текстильной промышленности. Ее основа – 12 масштабных тканевых полотен, изготовленных на фабрике "Красная Талка" и расписанных современными художниками. Однако сейчас представлена только первая часть выставочного проекта. В октябре вокзал "Иваново" на несколько дней станет фабрикой в миниатюре с цехами раскройки и шитья, конструкторским цехом. Работницы действующих ивановских фабрик сошьют капсульную коллекцию текстильных объектов из художественных произведений уличных художников.
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иваново, станислав воскресенский
10:46 05.08.2021 (обновлено: 11:09 05.08.2021)
 

В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на ж/д вокзале

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиЖелезнодорожный вокзал Иваново
Железнодорожный вокзал Иваново - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 5 авг – РИА Новости. Открытие первой в России творческой резиденции в пространстве действующего железнодорожного вокзала – "Art Station" состоялось накануне в рамках празднования 150-летия города Иваново, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"После реконструкции ивановского железнодорожного вокзала в его "красном" зале задумали открыть арт-пространство - место культурного притяжения, интересное для горожан и гостей города. В прошлом году проект создания арт-резиденции "Art Station" выиграл грант на Всероссийском молодёжном форуме "Таврида". Открыть творческое пространство решили в августе 2021 года, когда городу Иваново исполнится 150 лет. Именно этой дате посвящен первый проект "Ткань будущего", - сказал собеседник агентства.
Ивановская область развивает сеть пригородного ж/д сообщения - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 15:16Ивановская область
Ивановская область развивает сеть пригородного ж/д сообщения
Этот проект беспрецедентный, его цель – изменить облик города Иваново и расширить представления людей о нём.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский посетил открытие арт-резиденции. Он подчеркнул: важно, чтобы в новом творческом пространстве постоянно проводились мероприятия. "Когда с РЖД реконструировали этот вокзал, говорили, что часть вокзала будет такой своеобразной арт-резиденцией для ивановских художников, творческих людей, для жителей и наших гостей. Главное, чтобы здесь постоянно происходило что-то интересное для города, нашей области. Сегодня такая первая попытка сделана, очень интересная. Надеюсь, она понравится", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Экспозиция "Ткань будущего" - уникальная инсталляция, которая стала своеобразной данью ивановской текстильной промышленности. Ее основа – 12 масштабных тканевых полотен, изготовленных на фабрике "Красная Талка" и расписанных современными художниками. Однако сейчас представлена только первая часть выставочного проекта. В октябре вокзал "Иваново" на несколько дней станет фабрикой в миниатюре с цехами раскройки и шитья, конструкторским цехом. Работницы действующих ивановских фабрик сошьют капсульную коллекцию текстильных объектов из художественных произведений уличных художников.
 
Ивановская областьИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
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