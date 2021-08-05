https://ria.ru/20210805/ivanovo-1744461163.html

В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на ж/д вокзале

В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на ж/д вокзале - РИА Новости, 05.08.2021

В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на ж/д вокзале

Открытие первой в России творческой резиденции в пространстве действующего железнодорожного вокзала – "Art Station" состоялось накануне в рамках празднования... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:46

2021-08-05T10:46

2021-08-05T11:09

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 5 авг – РИА Новости. Открытие первой в России творческой резиденции в пространстве действующего железнодорожного вокзала – "Art Station" состоялось накануне в рамках празднования 150-летия города Иваново, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."После реконструкции ивановского железнодорожного вокзала в его "красном" зале задумали открыть арт-пространство - место культурного притяжения, интересное для горожан и гостей города. В прошлом году проект создания арт-резиденции "Art Station" выиграл грант на Всероссийском молодёжном форуме "Таврида". Открыть творческое пространство решили в августе 2021 года, когда городу Иваново исполнится 150 лет. Именно этой дате посвящен первый проект "Ткань будущего", - сказал собеседник агентства.Этот проект беспрецедентный, его цель – изменить облик города Иваново и расширить представления людей о нём.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский посетил открытие арт-резиденции. Он подчеркнул: важно, чтобы в новом творческом пространстве постоянно проводились мероприятия. "Когда с РЖД реконструировали этот вокзал, говорили, что часть вокзала будет такой своеобразной арт-резиденцией для ивановских художников, творческих людей, для жителей и наших гостей. Главное, чтобы здесь постоянно происходило что-то интересное для города, нашей области. Сегодня такая первая попытка сделана, очень интересная. Надеюсь, она понравится", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Экспозиция "Ткань будущего" - уникальная инсталляция, которая стала своеобразной данью ивановской текстильной промышленности. Ее основа – 12 масштабных тканевых полотен, изготовленных на фабрике "Красная Талка" и расписанных современными художниками. Однако сейчас представлена только первая часть выставочного проекта. В октябре вокзал "Иваново" на несколько дней станет фабрикой в миниатюре с цехами раскройки и шитья, конструкторским цехом. Работницы действующих ивановских фабрик сошьют капсульную коллекцию текстильных объектов из художественных произведений уличных художников.

https://ria.ru/20210512/transport-1731966786.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново, станислав воскресенский