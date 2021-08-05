https://ria.ru/20210805/issledovanie-1744435061.html

Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование

Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование - РИА Новости, 05.08.2021

Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование

Каждый шестой россиянин считает себя успешным, каждый десятый уверен в отсутствии жизненных достижений, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T05:15

2021-08-05T05:15

2021-08-05T05:15

общество

исследование

москва

superjob

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Каждый шестой россиянин считает себя успешным, каждый десятый уверен в отсутствии жизненных достижений, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 22 по 23 июня: в нем приняли участие 1600 респондентов - представителей экономически активного населения Москвы старше 18 лет из 311 населенных пунктов. "Успешными считают себя практически шесть из 10 россиян, причем 15% в этом однозначно уверены, а 44% - назвали себя скорее успешными. 31% опрошенных причисляет себя скорее к неуспешным, каждый десятый однозначно уверен, что не добился успеха в жизни", - говорится в исследовании.По мнению 26% респондентов, успешность человека связана исключительно с достижениями в карьере, не согласны с ними - 60%. Саму успешность чаще всего связывали с достижением поставленных целей (18%), богатством (17%), счастьем (16%) и возможностью заниматься любимым делом (13%). "Каждый десятый респондент уверен, что успешность означает умение получать удовольствие от достигнутого", - добавляют эксперты.Женщины чаще мужчин считают себя успешными (62% против 57%); для слабого пола это означает достигать цели (22%) и быть счастливой (19%), а богатство как критерий успешности назвали 15%. Для мужчин быть успешным - прежде всего быть богатым (19%), а также быть счастливым и достигать поставленных целей (по 14%)."Сегодня респонденты чаще всего отвечают, что быть успешным - это достигать поставленных целей (18%), богатство - на втором месте (17%). В 2013 году в аналогичном опросе богатство было на первом месте, а достижение целей - на втором (15 и 12% соответственно)", - заключили в онлайн-сервисе.

https://ria.ru/20210718/rabota-1741716922.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, исследование, москва, superjob, россия