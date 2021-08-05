https://ria.ru/20210805/ispaniya-1744537329.html

На Ибице хотят нанять детективов для борьбы с вечеринками

На Ибице хотят нанять детективов для борьбы с вечеринками - РИА Новости, 05.08.2021

На Ибице хотят нанять детективов для борьбы с вечеринками

Испанские власти планируют нанять детективов, которые будут ходить на незаконные вечеринки под видом иностранных туристов, а затем сообщать о нарушениях... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:35

2021-08-05T19:35

2021-08-05T19:35

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ибица

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Испанские власти планируют нанять детективов, которые будут ходить на незаконные вечеринки под видом иностранных туристов, а затем сообщать о нарушениях ограничительных мер полиции, пишет "Турпром" со ссылкой на издание Diken.Внедрить "сыщиков" планируют на главном курортно-развлекательном острове Ибица. Сейчас из-за пандемии коронавируса там закрыты ночные клубы и запрещено собираться большими группами на частных территориях с часа ночи до шести утра. Однако отдыхающие и местные жители уже устали от постоянных запретов и начали нарушать правила."На вечеринки ходят и туристы, и те, кто здесь живет. Организаторов все знают, поэтому местным тяжело сообщить в полицию, — пояснил чиновник испанского правительства Мариано Хуан. — Уже две недели пытаемся создать команду, которая будет информировать нас об этих собраниях. Думаю, что в ближайшее время группа будет сформирована и приступит к работе".Задача детективов – отыскать место, где планируются гуляния, слиться с толпой отдыхающих, а затем сообщить в полицию о нарушении мер безопасности. Уточняется, что в "шпионский отряд" пригласят иностранцев в возрасте от 30 до 40 лет. Пойманным организаторам вечеринок придется заплатить штраф – сумма может доходить до 600 тысяч евро.

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отдых, детектив, испания, новости - туризм, туристы, ибица, коронавирус covid-19