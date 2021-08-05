https://ria.ru/20210805/iran-1744561203.html

Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана

Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана - РИА Новости, 05.08.2021

Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:12

2021-08-05T18:12

2021-08-05T18:19

в мире

тегеран (город)

франция

али хаменеи

магатэ

михаил ульянов

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6121b61b70e760a1212356445b9656bb.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны.Раиси в четверг принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.Иран начал активное развитие своей ядерной программы при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 года). В это же время МАГАТЭ начинает постоянные инспекции на ядерные объекты Ирана, которое в конечном счете подтверждает работы по созданию ядерного оружия иранцами. Тогда США, Европейские страны в ответ на планы по созданию ядерного оружия ввели санкции против иранского финансового сектора, экспорт энергоресурсов и вооружения. В итоге, экономика страны оказалась на гране краха.Ситуация исправилась в 2015 году силами нового правительства Хасана Роухани (2013-2021 года). Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тегеран ограничил свою ядерную программу, с него были сняты санкции. Но в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое будет сформировано после инаугурации Раиси.

https://ria.ru/20210713/iran-1741105241.html

https://ria.ru/20210706/iran-1740131667.html

тегеран (город)

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тегеран (город), франция, али хаменеи, магатэ, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, ибрахим раиси