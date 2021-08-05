18:12 05.08.2021 (обновлено: 18:19 05.08.2021)
Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана
Президент Ирана Ибрахим Раиси: Тегеран не намерен создавать ядерное оружие
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны.
Раиси в четверг принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.
"Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему не место в оборонной стратегии Ирана", - приводит гостелеканал IRIB слова Раиси.
Иран начал активное развитие своей ядерной программы при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 года). В это же время МАГАТЭ начинает постоянные инспекции на ядерные объекты Ирана, которое в конечном счете подтверждает работы по созданию ядерного оружия иранцами. Тогда США, Европейские страны в ответ на планы по созданию ядерного оружия ввели санкции против иранского финансового сектора, экспорт энергоресурсов и вооружения. В итоге, экономика страны оказалась на гране краха.
Ситуация исправилась в 2015 году силами нового правительства Хасана Роухани (2013-2021 года). Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тегеран ограничил свою ядерную программу, с него были сняты санкции. Но в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое будет сформировано после инаугурации Раиси.