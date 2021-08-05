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Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана
Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана - РИА Новости, 05.08.2021
Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана
Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:12
2021-08-05T18:19
в мире
тегеран (город)
франция
али хаменеи
магатэ
михаил ульянов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны.Раиси в четверг принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.Иран начал активное развитие своей ядерной программы при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 года). В это же время МАГАТЭ начинает постоянные инспекции на ядерные объекты Ирана, которое в конечном счете подтверждает работы по созданию ядерного оружия иранцами. Тогда США, Европейские страны в ответ на планы по созданию ядерного оружия ввели санкции против иранского финансового сектора, экспорт энергоресурсов и вооружения. В итоге, экономика страны оказалась на гране краха.Ситуация исправилась в 2015 году силами нового правительства Хасана Роухани (2013-2021 года). Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тегеран ограничил свою ядерную программу, с него были сняты санкции. Но в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое будет сформировано после инаугурации Раиси.
https://ria.ru/20210713/iran-1741105241.html
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в мире, тегеран (город), франция, али хаменеи, магатэ, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, ибрахим раиси
18:12 05.08.2021 (обновлено: 18:19 05.08.2021)
 
Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси: Тегеран не намерен создавать ядерное оружие

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны.
Раиси в четверг принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.
Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:45
Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране

"Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему не место в оборонной стратегии Ирана", - приводит гостелеканал IRIB слова Раиси.

Иран начал активное развитие своей ядерной программы при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 года). В это же время МАГАТЭ начинает постоянные инспекции на ядерные объекты Ирана, которое в конечном счете подтверждает работы по созданию ядерного оружия иранцами. Тогда США, Европейские страны в ответ на планы по созданию ядерного оружия ввели санкции против иранского финансового сектора, экспорт энергоресурсов и вооружения. В итоге, экономика страны оказалась на гране краха.
Ситуация исправилась в 2015 году силами нового правительства Хасана Роухани (2013-2021 года). Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тегеран ограничил свою ядерную программу, с него были сняты санкции. Но в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси во время пресс-конференции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 17:02
Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое будет сформировано после инаугурации Раиси.
 
В миреТегеран (город)ФранцияАли ХаменеиМАГАТЭМихаил УльяновСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИбрахим Раиси
 
 
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