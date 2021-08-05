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Иракские авиакомпании отменяют рейсы из Багдада в Минск

Иракские авиакомпании отменяют рейсы из Багдада в Минск - РИА Новости, 05.08.2021

Иракские авиакомпании отменяют рейсы из Багдада в Минск

Иракские авиалинии заявили в четверг о приостановке на неделю авиарейсов в Минск, рейсов из Белоруссии в Ирак решение не коснется. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T21:18

2021-08-05T21:18

2021-08-05T21:37

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КАИР, 5 авг – РИА Новости. Иракские авиалинии заявили в четверг о приостановке на неделю авиарейсов в Минск, рейсов из Белоруссии в Ирак решение не коснется."Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе", - говорится в полученном РИА Новости извещении авиакомпании Iraqi Airways.Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, который впоследствии скончался. Умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство".После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы республики была усилена, на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

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