https://ria.ru/20210805/indiya-1744452707.html
В Индии один человек погиб при подрыве автомобиля
В Индии один человек погиб при подрыве автомобиля - РИА Новости, 05.08.2021
В Индии один человек погиб при подрыве автомобиля
Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате подрыва автомобиля в центральном индийском штате Чхаттисгарх, сообщает издание Hindustan Times со... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:00
2021-08-05T10:00
2021-08-05T10:00
в мире
индия
чхаттисгарх
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате подрыва автомобиля в центральном индийском штате Чхаттисгарх, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.По данным полиции, взрыв устроили боевики-маоисты.Инцидент произошел в городе Дантевада около 7.30 утра по местному времени (5.00 мск). Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что в машине находились в основном разнорабочие."В результате взрыва пострадали 12 человек, в том числе женщина. Сотрудники милиции бросились к месту происшествия и спасли их", - сказал представитель правоохранительных органов Дантевада Абхишек Паллава.Все 12 человек получили ранения разной тяжести, трое были госпитализированы, один позже скончался от полученных травм.Представитель полиции отметил, что боевики могли принять внедорожник за полицейскую машину.
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в мире, индия, чхаттисгарх
В Индии один человек погиб при подрыве автомобиля
Hindustan Times: в Индии один человек погиб при подрыве автомобиля, еще 11 получили ранения
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате подрыва автомобиля в центральном индийском штате Чхаттисгарх
, сообщает издание Hindustan Times
со ссылкой на полицию.
По данным полиции, взрыв устроили боевики-маоисты.
Инцидент произошел в городе Дантевада около 7.30 утра по местному времени (5.00 мск). Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что в машине находились в основном разнорабочие.
"В результате взрыва пострадали 12 человек, в том числе женщина. Сотрудники милиции бросились к месту происшествия и спасли их", - сказал представитель правоохранительных органов Дантевада Абхишек Паллава.
Все 12 человек получили ранения разной тяжести, трое были госпитализированы, один позже скончался от полученных травм.
Представитель полиции отметил, что боевики могли принять внедорожник за полицейскую машину.