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Туризм
https://ria.ru/20210805/gretsiya-1744546402.html
В Ростуризме попросили россиян в Греции быть бдительными из-за пожаров
В Ростуризме попросили россиян в Греции быть бдительными из-за пожаров - РИА Новости, 05.08.2021
В Ростуризме попросили россиян в Греции быть бдительными из-за пожаров
Пожары в Греции пока находятся далеко от курортов с россиянами, но туристам следует быть бдительными, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:16
2021-08-05T17:43
туризм
греция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
лесные пожары в греции
афины
аттика
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожары в Греции пока находятся далеко от курортов с россиянами, но туристам следует быть бдительными, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."В Греции продолжаются обширные лесные пожары. По сообщению посольства России в Греческой Республике, лес горит на северной окраине Афин, а также на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов страны. Таким образом, пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме", - сообщили в ведомстве.По информации Ростуризма, греческие власти рекомендовали жителям столичной области Аттика, включая Афины, по возможности не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми. На улице рекомендовано использовать респираторы и защитные маски.Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес. "Россиянам, которые только собираются на отдых в Грецию, необходимо учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута", - уточнили в ведомстве.В Ростуризме также назвали телефоны посольства России в Афинах: +30 210 672 52 35, +30 210 672 61 30; для экстренной связи (круглосуточно): +30 695 8000 123.
https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html
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греция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, лесные пожары в греции, афины, аттика, россия
17:16 05.08.2021 (обновлено: 17:43 05.08.2021)
 
В Ростуризме попросили россиян в Греции быть бдительными из-за пожаров

В Ростуризме попросили россиян, отдыхающих в Греции, быть бдительными из-за пожаров

© AP Photo / Yorgos KarahalisЛюди на пляже в пригороде Алимос, Греция
Люди на пляже в пригороде Алимос, Греция - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожары в Греции пока находятся далеко от курортов с россиянами, но туристам следует быть бдительными, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"В Греции продолжаются обширные лесные пожары. По сообщению посольства России в Греческой Республике, лес горит на северной окраине Афин, а также на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов страны. Таким образом, пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме", - сообщили в ведомстве.
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По информации Ростуризма, греческие власти рекомендовали жителям столичной области Аттика, включая Афины, по возможности не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми. На улице рекомендовано использовать респираторы и защитные маски.
Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес. "Россиянам, которые только собираются на отдых в Грецию, необходимо учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута", - уточнили в ведомстве.
В Ростуризме также назвали телефоны посольства России в Афинах: +30 210 672 52 35, +30 210 672 61 30; для экстренной связи (круглосуточно): +30 695 8000 123.
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ТуризмГрецияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмЛесные пожары в ГрецииАфиныАттикаРоссия
 
 
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