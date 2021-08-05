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В Белоруссии назвали причину смерти гражданина Ирака на границе с Литвой
В Белоруссии назвали причину смерти гражданина Ирака на границе с Литвой - РИА Новости, 05.08.2021
В Белоруссии назвали причину смерти гражданина Ирака на границе с Литвой
Гражданин Ирака умер на границе Белоруссии и Литвы от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T22:35
2021-08-05T23:54
в мире
литва
белоруссия
ирак
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Гражданин Ирака умер на границе Белоруссии и Литвы от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".Уточняется, что к такому выводу пришли специалисты комитета судмедэкспертиз.На теле жертвы обнаружили следы от не менее 30 ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами, эксперты не исключают, что это могли быть палки или дубинки.Накануне официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой нашли мигранта в тяжелом состоянии, который позднее скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство".В погранкомитете указывают на то, что Литва в последнее время насильно выдворяет нелегалов со своей территории в Белоруссию, многие из них имеют телесные повреждения.Ранее Вильнюс заявил о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с их наплывом.По последним данным, с начала года задержали более четырех тысяч человек.В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html
https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744466068.html
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в мире, литва, белоруссия, ирак, александр лукашенко
22:35 05.08.2021 (обновлено: 23:54 05.08.2021)
 
В Белоруссии назвали причину смерти гражданина Ирака на границе с Литвой

Белорусские эксперты: гражданин Ирака умер на белорусско-литовской границе из-за шока

© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией
Солдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© REUTERS / Janis Laizans
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Гражданин Ирака умер на границе Белоруссии и Литвы от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".
Уточняется, что к такому выводу пришли специалисты комитета судмедэкспертиз.
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На теле жертвы обнаружили следы от не менее 30 ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами, эксперты не исключают, что это могли быть палки или дубинки.

"На своем опыте могу сказать, что, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов — внутренних органов, головного мозга, — в основном они (травмы. — Прим. ред.) сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид, что и стало причиной смерти", — рассказал главный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.

Накануне официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой нашли мигранта в тяжелом состоянии, который позднее скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство".
В погранкомитете указывают на то, что Литва в последнее время насильно выдворяет нелегалов со своей территории в Белоруссию, многие из них имеют телесные повреждения.
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Ранее Вильнюс заявил о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с их наплывом.
По последним данным, с начала года задержали более четырех тысяч человек.
В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреЛитваБелоруссияИракАлександр Лукашенко
 
 
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