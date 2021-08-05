18:12 05.08.2021 (обновлено: 18:23 05.08.2021)
В Белоруссии усилили охрану госграницы
Официальный представитель ГПК Белоруссии Бычковский: республика усиливает охрану госграницы
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МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Белоруссия усиливает охрану госграницы, в том числе увеличено число нарядов, а на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно, в частности, в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.
"По поручению главы государства белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. В первую очередь, осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые", - рассказал Бычковский.
По его словам, с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы уточнено взаимодействие с подразделениями минобороны и внутренних войск МВД Белоруссии для формирования резервов из подразделений.
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