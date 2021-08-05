https://ria.ru/20210805/granitsa-1744561350.html

В Белоруссии усилили охрану госграницы

В Белоруссии усилили охрану госграницы - РИА Новости, 05.08.2021

В Белоруссии усилили охрану госграницы

Белоруссия усиливает охрану госграницы, в том числе увеличено число нарядов, а на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:12

2021-08-05T18:12

2021-08-05T18:23

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Белоруссия усиливает охрану госграницы, в том числе увеличено число нарядов, а на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно, в частности, в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.По его словам, с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы уточнено взаимодействие с подразделениями минобороны и внутренних войск МВД Белоруссии для формирования резервов из подразделений.

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

белоруссия

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белоруссия, в мире, александр лукашенко