https://ria.ru/20210805/gosokhotnadzor-1744565552.html

Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки

Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки - РИА Новости, 05.08.2021

Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки

Бывший руководитель комитета по охране объектов животного мира Нижегородской области, признанный виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий, РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:32

2021-08-05T18:32

2021-08-05T18:32

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

гумвд

николай бондаренко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Бывший руководитель комитета по охране объектов животного мира Нижегородской области, признанный виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий, осужден на три с половиной года условно, сообщает региональное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что с июня по октябрь 2020 года подсудимый неоднократно получал от индивидуальных предпринимателей взятки в размере 55 и 100 тысяч рублей за предоставление им информации об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского района. Информация, являющейся коммерческой тайной, предоставляла взяткодателям преимущественные условия участия в аукционе и ограничивала конкуренцию.Кроме того, сообщает СУСК, в декабре 2020 года подсудимый, располагая сведениями о выявлении факта нарушения правил охоты (статья 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях), дал незаконное устное указание подчиненным не составлять протокол об административном правонарушении, а также уничтожить собранные материалы. Также в декабре 2020 года он незаконно потребовал и получил от подчиненного сотрудника часть премиального вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей.Противоправные действия подозреваемого выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и управления экономической безопасности областного ГУМВД России.Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – два эпизода)."В ходе предварительного расследования вину в совершении инкриминируемых деяниях обвиняемый признал в полном объеме. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении регионального СУСК.Созданный в октябре 2016 года комитет госохотнадзора региона на протяжении четырех с половиной лет возглавлял Николай Бондаренко. Двенадцатого февраля 2021 года указом губернатора Нижегородской области комитет госохотнадзора присоединили к региональному департаменту лесного хозяйства, создав областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. В связи с реорганизацией Бондаренко покинул должность.

https://ria.ru/20210804/udo-1744318474.html

https://ria.ru/20210803/delo-1744123297.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, николай бондаренко, россия