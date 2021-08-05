https://ria.ru/20210805/gosokhotnadzor-1744565552.html
Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки
Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки - РИА Новости, 05.08.2021
Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки
Бывший руководитель комитета по охране объектов животного мира Нижегородской области, признанный виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий, РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:32
2021-08-05T18:32
2021-08-05T18:32
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
гумвд
николай бондаренко
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Бывший руководитель комитета по охране объектов животного мира Нижегородской области, признанный виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий, осужден на три с половиной года условно, сообщает региональное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что с июня по октябрь 2020 года подсудимый неоднократно получал от индивидуальных предпринимателей взятки в размере 55 и 100 тысяч рублей за предоставление им информации об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского района. Информация, являющейся коммерческой тайной, предоставляла взяткодателям преимущественные условия участия в аукционе и ограничивала конкуренцию.Кроме того, сообщает СУСК, в декабре 2020 года подсудимый, располагая сведениями о выявлении факта нарушения правил охоты (статья 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях), дал незаконное устное указание подчиненным не составлять протокол об административном правонарушении, а также уничтожить собранные материалы. Также в декабре 2020 года он незаконно потребовал и получил от подчиненного сотрудника часть премиального вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей.Противоправные действия подозреваемого выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и управления экономической безопасности областного ГУМВД России.Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – два эпизода)."В ходе предварительного расследования вину в совершении инкриминируемых деяниях обвиняемый признал в полном объеме. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении регионального СУСК.Созданный в октябре 2016 года комитет госохотнадзора региона на протяжении четырех с половиной лет возглавлял Николай Бондаренко. Двенадцатого февраля 2021 года указом губернатора Нижегородской области комитет госохотнадзора присоединили к региональному департаменту лесного хозяйства, создав областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. В связи с реорганизацией Бондаренко покинул должность.
https://ria.ru/20210804/udo-1744318474.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, николай бондаренко, россия
Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки
Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил три с половиной года условно за взятки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости.
Бывший руководитель комитета по охране объектов животного мира Нижегородской области
, признанный виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий, осужден на три с половиной года условно, сообщает
региональное управление СК РФ
.
Следствием и судом установлено, что с июня по октябрь 2020 года подсудимый неоднократно получал от индивидуальных предпринимателей взятки в размере 55 и 100 тысяч рублей за предоставление им информации об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского района. Информация, являющейся коммерческой тайной, предоставляла взяткодателям преимущественные условия участия в аукционе и ограничивала конкуренцию.
Кроме того, сообщает СУСК, в декабре 2020 года подсудимый, располагая сведениями о выявлении факта нарушения правил охоты (статья 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях), дал незаконное устное указание подчиненным не составлять протокол об административном правонарушении, а также уничтожить собранные материалы. Также в декабре 2020 года он незаконно потребовал и получил от подчиненного сотрудника часть премиального вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей.
Противоправные действия подозреваемого выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и управления экономической безопасности областного ГУМВД
России.
Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – два эпизода).
"В ходе предварительного расследования вину в совершении инкриминируемых деяниях обвиняемый признал в полном объеме. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Созданный в октябре 2016 года комитет госохотнадзора региона на протяжении четырех с половиной лет возглавлял Николай Бондаренко
. Двенадцатого февраля 2021 года указом губернатора Нижегородской области комитет госохотнадзора присоединили к региональному департаменту лесного хозяйства, создав областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. В связи с реорганизацией Бондаренко покинул должность.