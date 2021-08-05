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"Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара
"Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара - РИА Новости, 05.08.2021
"Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара
"Газпром" в четверг вечером вдвое сократил объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:10
2021-08-05T23:46
экономика
новый уренгой
германия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Газпром" в четверг вечером вдвое сократил объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Так, в течение всего дня 5 августа прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии составляла примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час, а после 18.00 мск газ поступает в систему в объеме примерно 1 миллион кубометров газа в час.В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К полудню по местному времени пожар был локализован. Пострадавших, по данным МЧС, нет.
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экономика, новый уренгой, германия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
23:10 05.08.2021 (обновлено: 23:46 05.08.2021)
 
"Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара

"Газпром" вдвое уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Газпром" в четверг вечером вдвое сократил объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Так, в течение всего дня 5 августа прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии составляла примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час, а после 18.00 мск газ поступает в систему в объеме примерно 1 миллион кубометров газа в час.
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 10:12
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К полудню по местному времени пожар был локализован. Пострадавших, по данным МЧС, нет.
 
ЭкономикаНовый УренгойГерманияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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