https://ria.ru/20210805/gazprom-1744595663.html

"Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара

"Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара - РИА Новости, 05.08.2021

"Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" из-за пожара

"Газпром" в четверг вечером вдвое сократил объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:10

2021-08-05T23:10

2021-08-05T23:46

экономика

новый уренгой

германия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Газпром" в четверг вечером вдвое сократил объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Так, в течение всего дня 5 августа прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии составляла примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час, а после 18.00 мск газ поступает в систему в объеме примерно 1 миллион кубометров газа в час.В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К полудню по местному времени пожар был локализован. Пострадавших, по данным МЧС, нет.

https://ria.ru/20210802/gaz-1743940653.html

новый уренгой

германия

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экономика, новый уренгой, германия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром