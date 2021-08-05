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На Украине заявили, что не останутся без газа из-за "Северного потока — 2"

На Украине заявили, что не останутся без газа из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.08.2021

На Украине заявили, что не останутся без газа из-за "Северного потока — 2"

Украина не останется без газа после запуска Россией "Северного потока — 2", у украинских властей есть стратегия энергетической безопасности, заявил секретарь... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:39

2021-08-05T19:39

2021-08-05T19:39

в мире

сша

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

алексей данилов

россия

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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Украина не останется без газа после запуска Россией "Северного потока — 2", у украинских властей есть стратегия энергетической безопасности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов."Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности (после запуска "Северного потока 2" - ред.), и мы все эти вопросы отрабатываем. Что до действий РФ, то надо понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в том числе громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск", - сказал Данилов в интервью изданию "Новое время", опубликованном в четверг."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения РФ не намерена отказываться от украинского транзита.

сша

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-05T19:39 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, алексей данилов, россия, видео