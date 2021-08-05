https://ria.ru/20210805/format-1744587599.html

Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября

Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2021

Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что 1 сентября пройдёт во всех регионах России в очном формате, отметив, что для этого есть все основания. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T21:01

2021-08-05T21:01

2021-08-05T21:36

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547243_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_1d72f0746e01ce7166feac239c06870f.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что 1 сентября пройдёт во всех регионах России в очном формате, отметив, что для этого есть все основания."Мы очень надеемся, что 1-е сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдет в очном формате и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744525294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус в россии