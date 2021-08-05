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Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября
Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2021
Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что 1 сентября пройдёт во всех регионах России в очном формате, отметив, что для этого есть все основания. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:01
2021-08-05T21:01
2021-08-05T21:36
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что 1 сентября пройдёт во всех регионах России в очном формате, отметив, что для этого есть все основания."Мы очень надеемся, что 1-е сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдет в очном формате и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус в россии
21:01 05.08.2021 (обновлено: 21:36 05.08.2021)
Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября
Глава Роспотребнадзора Попова: надеемся, что 1 сентября пройдет в очном формате