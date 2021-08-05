Ульяновская область увеличивает финансирование сфер ЖКХ и энергообеспечения
УЛЬЯНОВСК, 5 авг – РИА Новости. Ульяновская область направит часть доходов за первое полугодие текущего года на дополнительное финансирование программ развития ЖКХ и повышения эффективности энергообеспечения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, на развитие жилищно-коммунального комплекса планируется выделить дополнительно 335 миллионов рублей.
"Рассмотрен законопроект об изменениях в областной бюджет, в котором мы сохранили тренд на развитие региональной инфраструктуры, наряду с исполнением первоочередных социальных обязательств областной властью. Это "больные" вопросы – топ обращений жителей: качественное водоснабжение, модернизация аварийных и неэффективных котельных, ремонт тепловых сетей, обновление транспортной инфраструктуры. На все эти направления выделены дополнительные средства. Очень важно не останавливаться в развитии. Надеемся на поддержку депутатского корпуса", - приводит пресс-служба слова главы регионального кабмина Александра Смекалина.
Основная часть дополнительных средств - 185 миллионов рублей - будет направлена на программу "Чистая вода". За счет этой суммы начнется реконструкция сетей водоснабжения в селах Вышки Ульяновского района и Большая Кандарать Карсунского района, пройдет замена около 36 километров аварийных участков водопроводных сетей в 42 населенных пунктах, а в 14-ти – будут заменены 15 водонапорных башен, отремонтировано 14 водозаборов, уточняет пресс-служба со ссылкой на и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александра Черепана.
Еще 30 миллионов рублей выделят для 22 муниципальных образований на модернизацию уличного освещения. Всего в регионе установят еще 3344 новых светильника.
На подготовку и непосредственно отопительный сезон дополнительно направят 80 миллионов рублей.
"За счет этих средств в текущем году будут установлены два новых блочно-модульных теплоисточника в Инзе вместо старой мазутной котельной, начнутся работы по модернизации котельной для Карсунской районной больницы. Кроме того, будет изменена схема теплоснабжения в селе Озерки Чердаклинского района, которая предусматривает прокладку новых инженерных сетей и строительство в следующем году нового теплоисточника. Часть выделенных средств направят на погашение задолженности за потребленный природный газ", - пояснил гендиректор Корпорации развития коммунального комплекса Ульяновской области Сергей Носков.
Изменения в бюджет предусматривают и средства на субсидии газораспределительным организациям, которые поставляют жителям баллонный газ по льготным ценам, уточняет пресс-служба.