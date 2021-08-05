https://ria.ru/20210805/finansirovanie-1744494394.html

Ульяновская область увеличивает финансирование сфер ЖКХ и энергообеспечения

Ульяновская область увеличивает финансирование сфер ЖКХ и энергообеспечения - РИА Новости, 05.08.2021

Ульяновская область увеличивает финансирование сфер ЖКХ и энергообеспечения

Ульяновская область направит часть доходов за первое полугодие текущего года на дополнительное финансирование программ развития ЖКХ и повышения эффективности... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:26

2021-08-05T13:26

2021-08-05T13:26

ульяновская область

ульяновский район

карсунский район

ульяновская область

жкх

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УЛЬЯНОВСК, 5 авг – РИА Новости. Ульяновская область направит часть доходов за первое полугодие текущего года на дополнительное финансирование программ развития ЖКХ и повышения эффективности энергообеспечения, сообщает пресс-служба регионального правительства.В частности, на развитие жилищно-коммунального комплекса планируется выделить дополнительно 335 миллионов рублей.Основная часть дополнительных средств - 185 миллионов рублей - будет направлена на программу "Чистая вода". За счет этой суммы начнется реконструкция сетей водоснабжения в селах Вышки Ульяновского района и Большая Кандарать Карсунского района, пройдет замена около 36 километров аварийных участков водопроводных сетей в 42 населенных пунктах, а в 14-ти – будут заменены 15 водонапорных башен, отремонтировано 14 водозаборов, уточняет пресс-служба со ссылкой на и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александра Черепана.Еще 30 миллионов рублей выделят для 22 муниципальных образований на модернизацию уличного освещения. Всего в регионе установят еще 3344 новых светильника.На подготовку и непосредственно отопительный сезон дополнительно направят 80 миллионов рублей.Изменения в бюджет предусматривают и средства на субсидии газораспределительным организациям, которые поставляют жителям баллонный газ по льготным ценам, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210804/remont-1744352410.html

ульяновский район

карсунский район

ульяновская область

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