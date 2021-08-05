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Ульяновская область
https://ria.ru/20210805/finansirovanie-1744492367.html
Ульяновская область увеличит финансирование медицины на 1,5 млрд рублей
Ульяновская область увеличит финансирование медицины на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 05.08.2021
Ульяновская область увеличит финансирование медицины на 1,5 млрд рублей
Правительство Ульяновской области по поручению ВРИО губернатора Алексея Русских одобрило изменения в закон о бюджете, благодаря чему общий объем финансирования... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:12
2021-08-05T13:12
ульяновская область
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 5 авг – РИА Новости. Правительство Ульяновской области по поручению ВРИО губернатора Алексея Русских одобрило изменения в закон о бюджете, благодаря чему общий объем финансирования здравоохранения увеличится в текущем году на 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Местный кабмин принял проект постановления, согласно которому общий объем финансового обеспечения госпрограммы "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" увеличивается на 1,5 миллиарда рублей и составит в текущем году 14,6 миллиарда рублей."При распределении дополнительных доходов регионального бюджета по итогам первого полугодия и дотаций из федерального центра первоочередным направлением стала сфера здравоохранения. Внушительные средства направляются на обеспечение современным оборудованием и ремонт лечебных учреждений, модернизацию инфекционных лабораторий и проведение в необходимом объеме тестирования жителей на COVID-19. Кроме мероприятий по сдерживанию распространения инфекции, сегодня необходима сильная база для наращивания объемов диспансеризации до прежнего "допандемийного" уровня и качественного оказания всех медуслуг", - приводит пресс-служба слова главы регионального кабмина Александра Смекалина.Так, из областного бюджета будет дополнительно направлено почти 568 миллионов рублей, и в целом финансирование составит в этом году 11,5 миллиарда рублей. Из федерального бюджета объем вливаний увеличен на 1,3 миллиарда и составит за год более трех миллиардов рублей.Регион продолжает работу по предупреждению распространения коронавируса и оказанию медпомощи пациентам с COVID-19, напоминает пресс-служба.
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алексей русских
13:12 05.08.2021
 

Ульяновская область увеличит финансирование медицины на 1,5 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УЛЬЯНОВСК, 5 авг – РИА Новости. Правительство Ульяновской области по поручению ВРИО губернатора Алексея Русских одобрило изменения в закон о бюджете, благодаря чему общий объем финансирования здравоохранения увеличится в текущем году на 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Местный кабмин принял проект постановления, согласно которому общий объем финансового обеспечения госпрограммы "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" увеличивается на 1,5 миллиарда рублей и составит в текущем году 14,6 миллиарда рублей.
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"При распределении дополнительных доходов регионального бюджета по итогам первого полугодия и дотаций из федерального центра первоочередным направлением стала сфера здравоохранения. Внушительные средства направляются на обеспечение современным оборудованием и ремонт лечебных учреждений, модернизацию инфекционных лабораторий и проведение в необходимом объеме тестирования жителей на COVID-19. Кроме мероприятий по сдерживанию распространения инфекции, сегодня необходима сильная база для наращивания объемов диспансеризации до прежнего "допандемийного" уровня и качественного оказания всех медуслуг", - приводит пресс-служба слова главы регионального кабмина Александра Смекалина.
Так, из областного бюджета будет дополнительно направлено почти 568 миллионов рублей, и в целом финансирование составит в этом году 11,5 миллиарда рублей. Из федерального бюджета объем вливаний увеличен на 1,3 миллиарда и составит за год более трех миллиардов рублей.
"Благодаря выделению дополнительных средств мы укрепим материально-техническую базу медучреждений. Более 87 миллионов рублей будет направлено на ремонт в городской поликлинике N1, более двух миллионов – на ремонт противошокового отделения в Ульяновском областном клиническим центре специализированных видов медпомощи имени Чучкалова. На медоборудование учреждений предусмотрено 273,7 миллиона рублей и порядка 204 миллионов – на закупку оснащения в УОДКБ имени Горячева. Около 150 миллионов заложено на проектную документацию и капремонт в поликлиниках и больницах. На модернизацию диагностических лабораторий выделено 98,2 миллиона рублей", - пояснил и.о. министра здравоохранения области Александр Гашков.
Регион продолжает работу по предупреждению распространения коронавируса и оказанию медпомощи пациентам с COVID-19, напоминает пресс-служба.
 
Ульяновская областьАлексей Русских
 
 
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