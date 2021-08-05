https://ria.ru/20210805/finansirovanie-1744492367.html

Ульяновская область увеличит финансирование медицины на 1,5 млрд рублей

Ульяновская область увеличит финансирование медицины на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 05.08.2021

Ульяновская область увеличит финансирование медицины на 1,5 млрд рублей

Правительство Ульяновской области по поручению ВРИО губернатора Алексея Русских одобрило изменения в закон о бюджете, благодаря чему общий объем финансирования... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:12

2021-08-05T13:12

2021-08-05T13:12

ульяновская область

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 5 авг – РИА Новости. Правительство Ульяновской области по поручению ВРИО губернатора Алексея Русских одобрило изменения в закон о бюджете, благодаря чему общий объем финансирования здравоохранения увеличится в текущем году на 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Местный кабмин принял проект постановления, согласно которому общий объем финансового обеспечения госпрограммы "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" увеличивается на 1,5 миллиарда рублей и составит в текущем году 14,6 миллиарда рублей."При распределении дополнительных доходов регионального бюджета по итогам первого полугодия и дотаций из федерального центра первоочередным направлением стала сфера здравоохранения. Внушительные средства направляются на обеспечение современным оборудованием и ремонт лечебных учреждений, модернизацию инфекционных лабораторий и проведение в необходимом объеме тестирования жителей на COVID-19. Кроме мероприятий по сдерживанию распространения инфекции, сегодня необходима сильная база для наращивания объемов диспансеризации до прежнего "допандемийного" уровня и качественного оказания всех медуслуг", - приводит пресс-служба слова главы регионального кабмина Александра Смекалина.Так, из областного бюджета будет дополнительно направлено почти 568 миллионов рублей, и в целом финансирование составит в этом году 11,5 миллиарда рублей. Из федерального бюджета объем вливаний увеличен на 1,3 миллиарда и составит за год более трех миллиардов рублей.Регион продолжает работу по предупреждению распространения коронавируса и оказанию медпомощи пациентам с COVID-19, напоминает пресс-служба.

https://ria.ru/20210804/blagoustroystvo-1744366910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей русских