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В Общественной палате объяснили рост числа фейков в соцсетях
В Общественной палате объяснили рост числа фейков в соцсетях - РИА Новости, 05.08.2021
В Общественной палате объяснили рост числа фейков в соцсетях
Рост числа фейков ожидается в российском сегменте различных соцсетей в связи с приближением трехдневного голосования, необходимо бороться с этим любыми... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:00
2021-08-05T12:00
общество
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общественная палата рф
лига безопасного интернета
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рост числа фейков ожидается в российском сегменте различных соцсетей в связи с приближением трехдневного голосования, необходимо бороться с этим любыми доступными способами, заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич."До старта трехдневного голосования осталось около полутора месяцев. Мы ожидаем колоссального наплыва профессионально сделанных фейков, профессионально распространяемых на различных интернет-площадках. Как показывает практика, здесь никаких проблем в отношении подобного контента площадки не увидят, а наоборот, они будут включаться в рекомендательные сервисы, продвигающие и навязывающие такую ложь, а также дискредитирующие избирательный процесс", – отметил Малькевич на презентации обновленного антирейтинга социальных сетей, которая прошла в четверг в Общественной палате.По мнению члена ОП, такое отношение крупнейших IT-гигантов нельзя терпеть, необходимо заставить их соблюдать требования российского законодательства. Тем более пример Twitter, трафик которого был замедлен в России, показал, что такие методы крайне эффективны.Рост числа фейков ожидают и представители ассоциации "Лига безопасного интернета" (общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в сети). Как подчеркнула директор ассоциации Екатерина Мизулина, Лига следит за ситуацией."Мы монитором постоянно, но сталкиваемся с минимальной реакцией со стороны социальных сетей на жалобы наших волонтеров в связи с распространением таких фейков. Единственный способ добиться удаления таких фейков - это обращение либо в МВД, либо в Роскомнадзор, либо в генеральную прокуратуру. Но, к сожалению, это занимает длительное время", - сказала Мизулина.
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общество, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общественная палата рф, лига безопасного интернета, александр малькевич, россия
12:00 05.08.2021
 
В Общественной палате объяснили рост числа фейков в соцсетях

Член ОП Малькевич: рост числа фейков ожидается в соцсетях из-за приближения трехдневного голосования

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Малькевич
Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рост числа фейков ожидается в российском сегменте различных соцсетей в связи с приближением трехдневного голосования, необходимо бороться с этим любыми доступными способами, заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.
"До старта трехдневного голосования осталось около полутора месяцев. Мы ожидаем колоссального наплыва профессионально сделанных фейков, профессионально распространяемых на различных интернет-площадках. Как показывает практика, здесь никаких проблем в отношении подобного контента площадки не увидят, а наоборот, они будут включаться в рекомендательные сервисы, продвигающие и навязывающие такую ложь, а также дискредитирующие избирательный процесс", – отметил Малькевич на презентации обновленного антирейтинга социальных сетей, которая прошла в четверг в Общественной палате.
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По мнению члена ОП, такое отношение крупнейших IT-гигантов нельзя терпеть, необходимо заставить их соблюдать требования российского законодательства. Тем более пример Twitter, трафик которого был замедлен в России, показал, что такие методы крайне эффективны.
Рост числа фейков ожидают и представители ассоциации "Лига безопасного интернета" (общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в сети). Как подчеркнула директор ассоциации Екатерина Мизулина, Лига следит за ситуацией.
"Мы монитором постоянно, но сталкиваемся с минимальной реакцией со стороны социальных сетей на жалобы наших волонтеров в связи с распространением таких фейков. Единственный способ добиться удаления таких фейков - это обращение либо в МВД, либо в Роскомнадзор, либо в генеральную прокуратуру. Но, к сожалению, это занимает длительное время", - сказала Мизулина.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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ОбществоTwitterФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общественная палата РФЛига безопасного интернетаАлександр МалькевичРоссия
 
 
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