https://ria.ru/20210805/feyk-1744477837.html

В Общественной палате объяснили рост числа фейков в соцсетях

В Общественной палате объяснили рост числа фейков в соцсетях - РИА Новости, 05.08.2021

В Общественной палате объяснили рост числа фейков в соцсетях

Рост числа фейков ожидается в российском сегменте различных соцсетей в связи с приближением трехдневного голосования, необходимо бороться с этим любыми... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:00

2021-08-05T12:00

2021-08-05T12:00

общество

twitter

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общественная палата рф

лига безопасного интернета

александр малькевич

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рост числа фейков ожидается в российском сегменте различных соцсетей в связи с приближением трехдневного голосования, необходимо бороться с этим любыми доступными способами, заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич."До старта трехдневного голосования осталось около полутора месяцев. Мы ожидаем колоссального наплыва профессионально сделанных фейков, профессионально распространяемых на различных интернет-площадках. Как показывает практика, здесь никаких проблем в отношении подобного контента площадки не увидят, а наоборот, они будут включаться в рекомендательные сервисы, продвигающие и навязывающие такую ложь, а также дискредитирующие избирательный процесс", – отметил Малькевич на презентации обновленного антирейтинга социальных сетей, которая прошла в четверг в Общественной палате.По мнению члена ОП, такое отношение крупнейших IT-гигантов нельзя терпеть, необходимо заставить их соблюдать требования российского законодательства. Тем более пример Twitter, трафик которого был замедлен в России, показал, что такие методы крайне эффективны.Рост числа фейков ожидают и представители ассоциации "Лига безопасного интернета" (общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в сети). Как подчеркнула директор ассоциации Екатерина Мизулина, Лига следит за ситуацией."Мы монитором постоянно, но сталкиваемся с минимальной реакцией со стороны социальных сетей на жалобы наших волонтеров в связи с распространением таких фейков. Единственный способ добиться удаления таких фейков - это обращение либо в МВД, либо в Роскомнадзор, либо в генеральную прокуратуру. Но, к сожалению, это занимает длительное время", - сказала Мизулина.

https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общественная палата рф, лига безопасного интернета, александр малькевич, россия