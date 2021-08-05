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Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США
Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США - РИА Новости, 05.08.2021
Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США
Компания "ЭкзоАтлет" получила разрешения американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II и сможет выйти с ними РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:38
2021-08-05T11:38
экономика
в мире
технологии
сша
фонд "сколково"
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Компания "ЭкзоАтлет" получила разрешения американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II и сможет выйти с ними на рынок США, сообщили в компании.Компания "ЭкзоАтлет" - резидент Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) и портфельная компания Биофонда РВК."Сертификация подтверждает соответствие нормам и стандартам национального законодательства и открывает возможность для выхода продукции компании на американский рынок", - говорится в сообщении.Потенциальный объем рынка экзореабилитации в США делает его одним из ключевых для "ЭкзоАтлета". Число ежегодных инсультов в США составляет более 795 тысяч и примерно в 4 раза превышает аналогичный показатель в России, уточнили в компании. Почти 18 тысяч американцев в год получают травматические повреждения спинного мозга, число ежегодных операций по эндопротезированию к 2030 году достигнет 4 миллионов, говорится в сообщении.ExoAtlet II ранее уже прошел медицинскую сертификацию в Европе (CE Mark), Южной Корее (KFDA) и России (РУ), которые подтвердили, что продукт "отвечает высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды".Следующим шагом компании на международном рынке станет выход первого в мире экзоскелета для реабилитации детей и подростков ExoAtlet Bambini. В 2021 году устройство получило регистрационное удостоверение в России и уже помогает детям с ДЦП научиться ровно и красиво ходить, а в дальнейшем стать самостоятельными и независимыми взрослыми членами общества.
https://ria.ru/20201207/ekipirovka-1587959323.html
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экономика, в мире, технологии, сша, фонд "сколково", россия
11:38 05.08.2021
 
Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США

Российская компания "ЭкзоАтлет" получила разрешения FDA для выхода на рынок США

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭкзоскелет для социальной адаптации и медицинской реабилитации Exoatlet на выставке в рамках Московского международного форума "Открытые инновации"
Экзоскелет для социальной адаптации и медицинской реабилитации Exoatlet на выставке в рамках Московского международного форума Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Компания "ЭкзоАтлет" получила разрешения американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II и сможет выйти с ними на рынок США, сообщили в компании.
Компания "ЭкзоАтлет" - резидент Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) и портфельная компания Биофонда РВК.
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"Сертификация подтверждает соответствие нормам и стандартам национального законодательства и открывает возможность для выхода продукции компании на американский рынок", - говорится в сообщении.
Потенциальный объем рынка экзореабилитации в США делает его одним из ключевых для "ЭкзоАтлета". Число ежегодных инсультов в США составляет более 795 тысяч и примерно в 4 раза превышает аналогичный показатель в России, уточнили в компании. Почти 18 тысяч американцев в год получают травматические повреждения спинного мозга, число ежегодных операций по эндопротезированию к 2030 году достигнет 4 миллионов, говорится в сообщении.
ExoAtlet II ранее уже прошел медицинскую сертификацию в Европе (CE Mark), Южной Корее (KFDA) и России (РУ), которые подтвердили, что продукт "отвечает высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды".
Следующим шагом компании на международном рынке станет выход первого в мире экзоскелета для реабилитации детей и подростков ExoAtlet Bambini. В 2021 году устройство получило регистрационное удостоверение в России и уже помогает детям с ДЦП научиться ровно и красиво ходить, а в дальнейшем стать самостоятельными и независимыми взрослыми членами общества.
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