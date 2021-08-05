https://ria.ru/20210805/ekzoskelet-1744472570.html

Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США

Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США - РИА Новости, 05.08.2021

Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США

Компания "ЭкзоАтлет" получила разрешения американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II и сможет выйти с ними РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:38

2021-08-05T11:38

2021-08-05T11:38

экономика

в мире

технологии

сша

фонд "сколково"

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Компания "ЭкзоАтлет" получила разрешения американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II и сможет выйти с ними на рынок США, сообщили в компании.Компания "ЭкзоАтлет" - резидент Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) и портфельная компания Биофонда РВК."Сертификация подтверждает соответствие нормам и стандартам национального законодательства и открывает возможность для выхода продукции компании на американский рынок", - говорится в сообщении.Потенциальный объем рынка экзореабилитации в США делает его одним из ключевых для "ЭкзоАтлета". Число ежегодных инсультов в США составляет более 795 тысяч и примерно в 4 раза превышает аналогичный показатель в России, уточнили в компании. Почти 18 тысяч американцев в год получают травматические повреждения спинного мозга, число ежегодных операций по эндопротезированию к 2030 году достигнет 4 миллионов, говорится в сообщении.ExoAtlet II ранее уже прошел медицинскую сертификацию в Европе (CE Mark), Южной Корее (KFDA) и России (РУ), которые подтвердили, что продукт "отвечает высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды".Следующим шагом компании на международном рынке станет выход первого в мире экзоскелета для реабилитации детей и подростков ExoAtlet Bambini. В 2021 году устройство получило регистрационное удостоверение в России и уже помогает детям с ДЦП научиться ровно и красиво ходить, а в дальнейшем стать самостоятельными и независимыми взрослыми членами общества.

https://ria.ru/20201207/ekipirovka-1587959323.html

https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, технологии, сша, фонд "сколково", россия