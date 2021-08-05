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Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы 19 сентября
Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы 19 сентября - РИА Новости, 05.08.2021
Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы 19 сентября
В России на протяжении последних лет увеличивается партийная конкуренция. Об этом в ходе круглого стола, организованного ЭИСИ в пресс-центре МИА "Россия... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:51
2021-08-05T18:51
политика
вциом
михаил мамонов
павел данилин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России на протяжении последних лет увеличивается партийная конкуренция. Об этом в ходе круглого стола, организованного ЭИСИ в пресс-центре МИА "Россия сегодня", рассказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Он добавил, что, по данным на 1 августа, на выборы выдвинулись кандидаты от 26 партий."Мы видим, что в избирательной кампании принимает участие 86% от всех партий. При этом на выборы в Госдуму на данный момент заверены списки 15 партий, в выборах губернаторов принимает участие 13 партий, на выборах в законодательные органы регионов представлены 24 партии", – сообщил Григорьев.На росте количества участников избирательной кампании, по мнению Григорьева, положительно сказывается работа избирательных комиссий. По его словам, тренд последнего времени – комфортная и удобная для партий работа избиркомов."Они не просто проверяют документы и либо регистрируют, либо нет. Они подсказывают, фактически консультируют партии, что и как надо сделать, чтобы все было вовремя и в соответствии с законом", – сказал Григорьев.При этом он уточнил, что и сами партии стали гораздо профессиональнее и опытнее при подаче документов.Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов привел данные опороса, согласно которому 51% россиян собираются проголосовать на выборах. При этом он отметил, что, скорее всего, явка в итоге окажется выше. Рост будет обеспечен за счет 16%, которые на данный момент не определились, пойдут они на выборы или нет. Еще одним фактором для повышения явки должно стать то, что голосование будет трехдневным.Также он сообщил, что самой активной электоральной группой, по данным опроса ВЦИОМа, являются люди старше 60 лет.Кроме того, Михаил Мамонов рассказал о том, какие партии будут в лидерах на голосовании в Госдуму согласно опросу россиян. Первое место с 28% голосов опрошенных у "Единой России". Вторую и третью позиции делят ЛДПР и КПРФ с 11%.Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин сообщил, что всего на выборы в Госдуму зарегистрировано порядка 4500 кандидатов от различных партий. Он добавил, что желание россиян участвовать в выборах не падает относительно 2016 года, несмотря на пандемию. Это Данилин связал с тем, что благодаря дистанционному и многодневному голосованию, а также другим мерам обеспечивается эпидемиологическая безопасность.
https://ria.ru/20210629/deputaty-1739050656.html
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политика, вциом, михаил мамонов, павел данилин
18:51 05.08.2021
 

Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы 19 сентября

© РИА Новости / Александр КряжевИнформационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России на протяжении последних лет увеличивается партийная конкуренция. Об этом в ходе круглого стола, организованного ЭИСИ в пресс-центре МИА "Россия сегодня", рассказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Он добавил, что, по данным на 1 августа, на выборы выдвинулись кандидаты от 26 партий.
"Мы видим, что в избирательной кампании принимает участие 86% от всех партий. При этом на выборы в Госдуму на данный момент заверены списки 15 партий, в выборах губернаторов принимает участие 13 партий, на выборах в законодательные органы регионов представлены 24 партии", – сообщил Григорьев.
На росте количества участников избирательной кампании, по мнению Григорьева, положительно сказывается работа избирательных комиссий. По его словам, тренд последнего времени – комфортная и удобная для партий работа избиркомов.
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"Они не просто проверяют документы и либо регистрируют, либо нет. Они подсказывают, фактически консультируют партии, что и как надо сделать, чтобы все было вовремя и в соответствии с законом", – сказал Григорьев.
При этом он уточнил, что и сами партии стали гораздо профессиональнее и опытнее при подаче документов.
Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов привел данные опороса, согласно которому 51% россиян собираются проголосовать на выборах. При этом он отметил, что, скорее всего, явка в итоге окажется выше. Рост будет обеспечен за счет 16%, которые на данный момент не определились, пойдут они на выборы или нет. Еще одним фактором для повышения явки должно стать то, что голосование будет трехдневным.
Также он сообщил, что самой активной электоральной группой, по данным опроса ВЦИОМа, являются люди старше 60 лет.
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Кроме того, Михаил Мамонов рассказал о том, какие партии будут в лидерах на голосовании в Госдуму согласно опросу россиян. Первое место с 28% голосов опрошенных у "Единой России". Вторую и третью позиции делят ЛДПР и КПРФ с 11%.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин сообщил, что всего на выборы в Госдуму зарегистрировано порядка 4500 кандидатов от различных партий. Он добавил, что желание россиян участвовать в выборах не падает относительно 2016 года, несмотря на пандемию. Это Данилин связал с тем, что благодаря дистанционному и многодневному голосованию, а также другим мерам обеспечивается эпидемиологическая безопасность.
 
ПолитикаВЦИОММихаил МамоновПавел Данилин
 
 
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