https://ria.ru/20210805/dollary-1744428277.html

Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары

Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары - РИА Новости, 05.08.2021

Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары

Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T02:15

2021-08-05T02:15

2021-08-05T02:15

экономика

рубль

доллар

юрий кравченко

велес капитал

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.По его словам, не стоит ждать, что рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро, ведь ситуация на внешних рынках в условиях пандемии может ухудшиться, а это неизбежно скажется на нефтяных ценах, которые оказывают поддержку рублю.Кравченко подчеркнул, что рубль в сравнении с другими валютами сейчас не выглядит недооцененным.

https://ria.ru/20210804/rubl-1744256572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, юрий кравченко, велес капитал, россия