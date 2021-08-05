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Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары - РИА Новости, 05.08.2021
Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:15
2021-08-05T02:15
экономика
рубль
доллар
юрий кравченко
велес капитал
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.По его словам, не стоит ждать, что рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро, ведь ситуация на внешних рынках в условиях пандемии может ухудшиться, а это неизбежно скажется на нефтяных ценах, которые оказывают поддержку рублю.Кравченко подчеркнул, что рубль в сравнении с другими валютами сейчас не выглядит недооцененным.
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экономика, рубль, доллар, юрий кравченко, велес капитал, россия
02:15 05.08.2021
 

Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
"Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля", — замечает эксперт.
По его словам, не стоит ждать, что рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро, ведь ситуация на внешних рынках в условиях пандемии может ухудшиться, а это неизбежно скажется на нефтяных ценах, которые оказывают поддержку рублю.
Кравченко подчеркнул, что рубль в сравнении с другими валютами сейчас не выглядит недооцененным.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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ЭкономикаРубльДолларЮрий КравченкоВелес КапиталРоссия
 
 
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