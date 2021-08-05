https://ria.ru/20210805/dollary-1744428277.html
Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары - РИА Новости, 05.08.2021
Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:15
2021-08-05T02:15
2021-08-05T02:15
экономика
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доллар
юрий кравченко
велес капитал
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.По его словам, не стоит ждать, что рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро, ведь ситуация на внешних рынках в условиях пандемии может ухудшиться, а это неизбежно скажется на нефтяных ценах, которые оказывают поддержку рублю.Кравченко подчеркнул, что рубль в сравнении с другими валютами сейчас не выглядит недооцененным.
https://ria.ru/20210804/rubl-1744256572.html
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экономика, рубль, доллар, юрий кравченко, велес капитал, россия