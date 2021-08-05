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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/dokument-1744552804.html
В Британии заявили о тысячах смертей из-за пропажи документа о коронавирусе
В Британии заявили о тысячах смертей из-за пропажи документа о коронавирусе - РИА Новости, 05.08.2021
В Британии заявили о тысячах смертей из-за пропажи документа о коронавирусе
В Британии нашли утерянный 16 лет назад план по борьбе с пандемией коронавируса, пишет The Independent. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:42
2021-08-05T18:50
распространение коронавируса
в мире
великобритания
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус sars
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В Британии заявили о десятках тысяч смертей из-за пропажи документа о коронавирусе
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Британии нашли утерянный 16 лет назад план по борьбе с пандемией коронавируса, пишет The Independent.Стратегия реагирования на распространение инфекции была разработана еще в 2005 году. Тогда власти страны опасались коронавируса SARS и вызываемого им тяжелого острого респираторного синдрома."Я не понимаю, куда он тогда делся", — призналась одна из создательниц плана.Издание отмечает, что в документе содержались рекомендации по введению режима самоизоляции, ограничению передвижения граждан, а также говорилось о необходимости тестирования, отслеживания контактов с заболевшими и увеличения запасов средств индивидуальной защиты. Кроме того, план содержал отдельный пункт об угрозе "суперраспространения" инфекции и способы избежать этого сценария — к примеру, с помощью эффективной обработки и вентиляции помещений."Он (документ. — Прим. ред.) был упущен из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней", — цитирует издание бывшего главного научного советника правительства страны Дэвида Кинга.В статье уточняется, что зимой 2020 года британское руководство "начинало с нуля", придумывая способы остановить вспышку COVID-19. Один из источников также сказал журналистам, что власти страны отказались от планов реагирования на подобные инфекции, так как были уверены, что "они сюда не дойдут".В Британии за все время зафиксировали около 5,95 миллиона случаев коронавируса.
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html
https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html
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в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус sars
17:42 05.08.2021 (обновлено: 18:50 05.08.2021)
 
В Британии заявили о тысячах смертей из-за пропажи документа о коронавирусе

The Independent: в Британии нашли план по борьбе с коронавирусом 16-летней давности

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне
Сотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Британии нашли утерянный 16 лет назад план по борьбе с пандемией коронавируса, пишет The Independent.
Стратегия реагирования на распространение инфекции была разработана еще в 2005 году. Тогда власти страны опасались коронавируса SARS и вызываемого им тяжелого острого респираторного синдрома.
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"Я не понимаю, куда он тогда делся", — призналась одна из создательниц плана.
Издание отмечает, что в документе содержались рекомендации по введению режима самоизоляции, ограничению передвижения граждан, а также говорилось о необходимости тестирования, отслеживания контактов с заболевшими и увеличения запасов средств индивидуальной защиты. Кроме того, план содержал отдельный пункт об угрозе "суперраспространения" инфекции и способы избежать этого сценария — к примеру, с помощью эффективной обработки и вентиляции помещений.
"Он (документ. — Прим. ред.) был упущен из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней", — цитирует издание бывшего главного научного советника правительства страны Дэвида Кинга.
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В статье уточняется, что зимой 2020 года британское руководство "начинало с нуля", придумывая способы остановить вспышку COVID-19. Один из источников также сказал журналистам, что власти страны отказались от планов реагирования на подобные инфекции, так как были уверены, что "они сюда не дойдут".
В Британии за все время зафиксировали около 5,95 миллиона случаев коронавируса.
 
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