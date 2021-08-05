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Памфилова назвала количество российских избирателей, живущих в Донбассе
Памфилова назвала количество российских избирателей, живущих в Донбассе - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова назвала количество российских избирателей, живущих в Донбассе
На предстоящих выборах в Госдуму смогут проголосовать около 100-150 тысяч жителей ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, заявила... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:21
2021-08-05T23:21
одесса
владимир путин
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
днр
лнр
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На предстоящих выборах в Госдуму смогут проголосовать около 100-150 тысяч жителей ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире "Эха Москвы".Как ранее заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости, на территории Украины на выборах в Госдуму будут открыты избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Она добавила, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг."Собственно говоря, не мы учёт ведём. Но мы предполагаем, что может быть тысяч 100-150 смогут там проголосовать, но это прикидка", - сказала Памфилова в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос о количестве избирателей на этих территориях.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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одесса, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, днр, лнр, россия
23:21 05.08.2021
 
Памфилова назвала количество российских избирателей, живущих в Донбассе

Глава ЦИК Памфилова: на выборах в ГД смогут проголосовать около 150 тысяч россиян, живущих в ДНР

© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На предстоящих выборах в Госдуму смогут проголосовать около 100-150 тысяч жителей ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире "Эха Москвы".
Как ранее заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости, на территории Украины на выборах в Госдуму будут открыты избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Она добавила, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 20:50
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
"Собственно говоря, не мы учёт ведём. Но мы предполагаем, что может быть тысяч 100-150 смогут там проголосовать, но это прикидка", - сказала Памфилова в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос о количестве избирателей на этих территориях.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
ОдессаВладимир ПутинГосдума РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаДНРЛНРРоссия
 
 
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