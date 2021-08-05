Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/devochka-1744476488.html
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу - РИА Новости, 05.08.2021
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
Девочка из Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом, сообщила РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:54
2021-08-05T11:54
происшествия
якутск
свердловская область
анна кузнецова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579142562_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_35f486d355f17c199094494040e03d07.jpg
ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Девочка из Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.Ранее сообщалось, что в Карпинске девочку, которую мать полгода прятала в шкафу, госпитализировали с дистрофией, а позже поместили в дом ребенка в Екатеринбурге. Ее мать предстанет перед судом по обвинению в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию."Девочка у родственников. Развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо. Она в надежных любящих руках", - сказала Кузнецова во время рабочей поездки в Якутск.
https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html
якутск
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579142562_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8dfebe8d9a00b09bcf9782d7412cc74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, якутск, свердловская область, анна кузнецова, россия
11:54 05.08.2021
 
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Омбудсмен Кузнецова: девочка, которую мать прятала в шкафу, живет у родственников, с ней всё хорошо

Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Девочка из Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Карпинске девочку, которую мать полгода прятала в шкафу, госпитализировали с дистрофией, а позже поместили в дом ребенка в Екатеринбурге. Ее мать предстанет перед судом по обвинению в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 14:15
В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами
"Девочка у родственников. Развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо. Она в надежных любящих руках", - сказала Кузнецова во время рабочей поездки в Якутск.
 
ПроисшествияЯкутскСвердловская областьАнна КузнецоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния