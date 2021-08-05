https://ria.ru/20210805/devochka-1744476488.html

Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу - РИА Новости, 05.08.2021

Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Девочка из Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом, сообщила РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:54

2021-08-05T11:54

2021-08-05T11:54

происшествия

якутск

свердловская область

анна кузнецова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579142562_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_35f486d355f17c199094494040e03d07.jpg

ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Девочка из Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.Ранее сообщалось, что в Карпинске девочку, которую мать полгода прятала в шкафу, госпитализировали с дистрофией, а позже поместили в дом ребенка в Екатеринбурге. Ее мать предстанет перед судом по обвинению в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию."Девочка у родственников. Развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо. Она в надежных любящих руках", - сказала Кузнецова во время рабочей поездки в Якутск.

https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html

якутск

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, свердловская область, анна кузнецова, россия