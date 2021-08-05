https://ria.ru/20210805/devochka-1744476488.html
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу - РИА Новости, 05.08.2021
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
Девочка из Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом, сообщила РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:54
2021-08-05T11:54
2021-08-05T11:54
происшествия
якутск
свердловская область
анна кузнецова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579142562_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_35f486d355f17c199094494040e03d07.jpg
ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Девочка из Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.Ранее сообщалось, что в Карпинске девочку, которую мать полгода прятала в шкафу, госпитализировали с дистрофией, а позже поместили в дом ребенка в Екатеринбурге. Ее мать предстанет перед судом по обвинению в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию."Девочка у родственников. Развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо. Она в надежных любящих руках", - сказала Кузнецова во время рабочей поездки в Якутск.
https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html
якутск
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579142562_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8dfebe8d9a00b09bcf9782d7412cc74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, свердловская область, анна кузнецова, россия
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
Омбудсмен Кузнецова: девочка, которую мать прятала в шкафу, живет у родственников, с ней всё хорошо