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В Новосибирске завели дело после избиения мальчика проводом от чайника
В Новосибирске завели дело после избиения мальчика проводом от чайника - РИА Новости, 05.08.2021
В Новосибирске завели дело после избиения мальчика проводом от чайника
Следователи СК в Новосибирске по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего мальчика 35-летним сожителем его матери, сообщает в РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:20
2021-08-05T16:20
2021-08-05T16:31
происшествия
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новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего мальчика 35-летним сожителем его матери, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области.По данным главка МВД, 3 августа в полицию обратился житель Заельцовского района Новосибирска, который рассказал, что встретил на улице избитого соседского ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних предварительно установили, что мальчика избил сожитель его матери. Ребенок находится в реабилитационном центре. В отношении матери, состоящей на учете как неблагополучный родитель, полицейские составили административный протокол."По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений семилетнему мальчику в Заельцовском районе города Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Следователи в ходе работы с потерпевшим мальчиком выяснили, что 35-летний сожитель его матери кабелем электрического питания от чайника нанес ему множественные удары по голове, туловищу и нижним конечностям. Ребенок помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних "Виктория", где ему оказывается психологическая помощь."Следователем в настоящее время произведен допрос потерпевшего, подозреваемого, близких родственников ребенка, назначены ряд необходимых экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:20 05.08.2021 (обновлено: 16:31 05.08.2021)
В Новосибирске завели дело после избиения мальчика проводом от чайника
СУСК по Новосибирской области возбудил уголовное дело после избиения мальчика проводом от чайника
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости.
Следователи СК
в Новосибирске
по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего мальчика 35-летним сожителем его матери, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области
.
По данным главка МВД, 3 августа в полицию обратился житель Заельцовского района Новосибирска, который рассказал, что встретил на улице избитого соседского ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних предварительно установили, что мальчика избил сожитель его матери. Ребенок находится в реабилитационном центре. В отношении матери, состоящей на учете как неблагополучный родитель, полицейские составили административный протокол.
"По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений семилетнему мальчику в Заельцовском районе города Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ
(умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Следователи в ходе работы с потерпевшим мальчиком выяснили, что 35-летний сожитель его матери кабелем электрического питания от чайника нанес ему множественные удары по голове, туловищу и нижним конечностям. Ребенок помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних "Виктория", где ему оказывается психологическая помощь.
"Следователем в настоящее время произведен допрос потерпевшего, подозреваемого, близких родственников ребенка, назначены ряд необходимых экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.