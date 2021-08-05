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В Новосибирске завели дело после избиения мальчика проводом от чайника

В Новосибирске завели дело после избиения мальчика проводом от чайника - РИА Новости, 05.08.2021

В Новосибирске завели дело после избиения мальчика проводом от чайника

Следователи СК в Новосибирске по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего мальчика 35-летним сожителем его матери, сообщает в РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:20

2021-08-05T16:20

2021-08-05T16:31

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего мальчика 35-летним сожителем его матери, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области.По данным главка МВД, 3 августа в полицию обратился житель Заельцовского района Новосибирска, который рассказал, что встретил на улице избитого соседского ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних предварительно установили, что мальчика избил сожитель его матери. Ребенок находится в реабилитационном центре. В отношении матери, состоящей на учете как неблагополучный родитель, полицейские составили административный протокол."По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений семилетнему мальчику в Заельцовском районе города Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Следователи в ходе работы с потерпевшим мальчиком выяснили, что 35-летний сожитель его матери кабелем электрического питания от чайника нанес ему множественные удары по голове, туловищу и нижним конечностям. Ребенок помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних "Виктория", где ему оказывается психологическая помощь."Следователем в настоящее время произведен допрос потерпевшего, подозреваемого, близких родственников ребенка, назначены ряд необходимых экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210805/rebenok-1744469656.html

новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия