https://ria.ru/20210805/delo-1744510409.html

На москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели дело

На москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели дело - РИА Новости, 05.08.2021

На москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели дело

Уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотиков возбуждено после того, как несовершеннолетнюю девочку уколол неизвестным веществом мужчина в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:47

2021-08-05T14:47

2021-08-05T14:49

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотиков возбуждено после того, как несовершеннолетнюю девочку уколол неизвестным веществом мужчина в московском парке, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник агентства сообщил, что москвич 1997 года рождения задержан в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом. Девочка была госпитализирована с предварительным диагнозом "острое отравление".По его словам, молодой человек поставил девочке 2006 года рождения укол неизвестным веществом. Позже в больнице в крови у пострадавшей нашли наркотики.

https://ria.ru/20210803/ukol-1744198106.html

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2021

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происшествия, москва, россия