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На москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели дело
На москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели дело - РИА Новости, 05.08.2021
На москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели дело
Уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотиков возбуждено после того, как несовершеннолетнюю девочку уколол неизвестным веществом мужчина в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:47
2021-08-05T14:47
2021-08-05T14:49
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотиков возбуждено после того, как несовершеннолетнюю девочку уколол неизвестным веществом мужчина в московском парке, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник агентства сообщил, что москвич 1997 года рождения задержан в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом. Девочка была госпитализирована с предварительным диагнозом "острое отравление".По его словам, молодой человек поставил девочке 2006 года рождения укол неизвестным веществом. Позже в больнице в крови у пострадавшей нашли наркотики.
https://ria.ru/20210803/ukol-1744198106.html
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происшествия, москва, россия
14:47 05.08.2021 (обновлено: 14:49 05.08.2021)
На москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели дело
Источник: на москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей, завели уголовное дело
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотиков возбуждено после того, как несовершеннолетнюю девочку уколол неизвестным веществом мужчина в московском парке, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне источник агентства сообщил, что москвич 1997 года рождения задержан в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом. Девочка была госпитализирована с предварительным диагнозом "острое отравление".
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 230 УК РФ "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, молодой человек поставил девочке 2006 года рождения укол неизвестным веществом. Позже в больнице в крови у пострадавшей нашли наркотики.