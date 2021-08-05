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Источник: дело Палецкиса выглядит результатом операции спецслужб Литвы

Источник: дело Палецкиса выглядит результатом операции спецслужб Литвы - РИА Новости, 05.08.2021

Источник: дело Палецкиса выглядит результатом операции спецслужб Литвы

Дело оппозиционного литовского политика, бывшего лидера партии "Социалистический народный фронт" Альгирдаса Палецкиса выглядит результатом операции, проведенной РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:31

2021-08-05T12:31

2021-08-05T12:31

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литва

альгирдас палецкис

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дело оппозиционного литовского политика, бывшего лидера партии "Социалистический народный фронт" Альгирдаса Палецкиса выглядит результатом операции, проведенной против него департаментом государственной безопасности Литвы, и направленной на препятствование каким-либо попыткам здравомыслящих сил в этой стране выступать за нормализацию отношений с Россией, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В конце июля Шяуляйский окружной суд Литвы признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы. Все это время Палецкис будет оставаться под интенсивным надзором.Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов ранее заявил, что дело Палецкиса изначально сфабриковано и носит политизированный характер, убедительных доказательств его вины не представлено. Бикантов назвал дело Палецкиса "очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории".Странные совпаденияВ 2011 году Палецкису были предъявлены обвинения по новой статье Уголовного кодекса Литвы об ответственности за отрицание советской оккупации. Поводом для этого стали слова Палецкиса о том, что 13 января 1991 года у вильнюсской телебашни имела место провокация в интересах литовских националистов, и что "свои стреляли в своих". После продолжительного разбирательства суд приговорил Палецкиса к штрафу более чем в 10 тысяч литов.По этому делу проходили двое подозреваемых: Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. "И если Палецкис в итоге был осужден, то пошедшего на сотрудничество со следствием Бертаускаса суд оправдал", - отметил источник.Информация, находящаяся в открытом доступе, заставляет пристально вглядеться в возможную роль Бертаускаса в этом деле, сказал собеседник агентства."Напомню, что еще летом 2019 года сам Палецкис, находясь в Лукишской тюрьме в Вильнюсе, написал, что, возможно, дело против него – это операция департамента госбезопасности, а Бертаускас был инструментом в руках ДГБ. Сам текст этого письма размещен в интернете и его очень легко найти", - сказал источник. "Судя по всему, у Палецкиса были веские основания так думать в отношении Бертаускаса", - добавил он.Собеседник агентства напомнил, что также имеются открытые данные о том, что за два с половиной месяца до возбуждения дела о шпионаже литовская полиция уличила Бертаускаса за скачиванием детской порнографии из интернета. Ему за это грозило до четырех лет лишения свободы, однако Бертаускас избежал наказания. "Но с чего бы такая милость со стороны литовских правоохранителей?", - отметил источник.Бертаускас с какого-то момента стал появляться рядом с Палецкисом и ездить в Москву в качестве предпринимателя. А в 2019 году Бертаускас вошел в капитал компании "Мостевраз", зарегистрированной в России в 2017 году, и основным видом деятельности которой была названа оптовая торговля пищевыми продуктами, в том числе рыбой и морепродуктами."В базах данных бизнес-структур информация о "Мостевразе" выложена открыто. Торговля пищевыми продуктами – это хорошо, особенно учитывая проблемы в литовской экономике. Ну а коммерческие дела с российскими предпринимателями – прекрасная мотивировка для поездок в Москву", - отметил собеседник агентства.С Бертаускасом приезжал и сын бывшего премьер-министр Литвы Казимиры Прунскене."И фамилия Прунскене, которую еще помнят, конечно, придавала вес фигуре Бертаускаса, входившего в доверие к Палецкису", - добавил источник.Палецкис же находился в Москве по приглашению министерства иностранных дел РФ и Фонда защиты соотечественников, и занимался в российской столице тем, что собирал материалы по антифашистской тематике для своей книги. "А это потом в Литве было названо контактами с российскими спецслужбами", - сказал собеседник агентства.По его словам, Палецкис не мог не понимать, что его деятельность по раскрытию обстоятельств событий 30-летней давности станет предметом внимания со стороны литовских спецслужб. "Тогда зачем же ему надо было заниматься еще чем-то, что в Литве могли использовать против него же?", - добавил собеседник агентства.Для Палецкиса итогом поездок в Москву стал арест."А дома у Бертаускаса, как сообщалось, ДГБ нашел документы якобы с заданием из России собрать данные о литовских прокурорах и судьях, ведущих дело "13 января". Замечу: именно сообщалось, что у Бертаускаса что-то "нашли". В свете происходившего было бы удивительно, если бы об этом не было сказано", - отметил источник.Бертаускаса, также обвиненного в шпионаже в пользу Москвы, быстро освободили из следственного изолятора и отправили под домашний арест, а в ходе процесса суд снял с него все обвинения."Цель операции – показать тем силам в Литве, кто выступает за нормализацию отношений с Россией, что с ними за это могут сделать. Ведь события 13 января 1991 года и их интерпретация Вильнюсом – это, по существу, основа всей постсоветской литовской государственности и русофобской политики Литвы. Поэтому правда о том, что случилось 30 лет назад, подрывает эту основу. Естественно, нынешние власти Литвы этого допустить никак не могут", - пояснил собеседник агентства."Правосудие" по-литовскиВерховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывают, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.За произошедшим в Вильнюсе в январе 1991 года стояло ЦРУ США - американская разведка обучала и вооружала литовских националистов, об было рассказано в материалах фотовыставки, посвященной 30-летию тех событий, проходившей в январе нынешнего года в Москве в Общественной палате РФ. Сообщалось, что в течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органы госбезопасности СССР выявили не только работавших там нелегально сотрудников ЦРУ, но и офицеров британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые руководили "Саюдисом" и другими националистическими организациями, а по сути, управляли процессом "цветной революции" в Литве.В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, был назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову – четыре года.Российская Госдума приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.Как пояснил СК, в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с советским законодательством СССР, подчеркнул СК.В сентябре 2019 года Мель направил обращение к представителям ОБСЕ, в котором заявил о невыносимых условиях своего содержания в литовской тюрьме вместе с уголовниками и угрозе для своей жизни. Как напомнил Мель в своем обращении, его действия в январе 1991 года выражались лишь в том, что он на танке сломал забор около вильнюсского телецентра и по приказу своего командира трижды выстрелил в воздух холостыми зарядами. Мель отмечал, что в обвинении не указано ни одного человека, пострадавшего непосредственно от его действий.Двенадцатого марта нынешнего года семилетний срок заключения Меля истек, и он должен был выйти на свободу. Но сначала апелляционный суд Литвы арестовал Меля на 20 дней, имея в виду то, что генпрокуратура Литвы добивалась ужесточения приговора - продления Мелю срока тюремного заключения еще на три года. Затем апелляционный суд изменил приговор Мелю с семи лет лишения свободы на десять лет."В заключение можно сказать, что литовская "фемида" любыми способами, будь то провокация и "подстава" агентуры на примере Палецкиса, или увеличение срока Мелю при отбытии им от звонка до звонка семи лет в одиночной камере и последующим необоснованным продлением срока заключения на 20 дней, а затем добавлением еще трех лет за три холостых выстрела из танка, демонстрирует свой высокомерный правовой нигилизм в отношении норм международного права", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210731/paletskis-1743781692.html

https://ria.ru/20210726/shpiony-1743014312.html

https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739511523.html

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https://ria.ru/20210319/shpionazh-1601982408.html

https://ria.ru/20210610/arest-1736398603.html

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в мире, литва, альгирдас палецкис, россия