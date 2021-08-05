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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210805/danielradcliffe-1744476158.html
Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера"
Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера" - РИА Новости, 05.08.2021
Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера"
Дэниэл Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в серии фильмов, рассказал, кого еще из персонажей хотел бы сыграть в возможном... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:38
2021-08-05T13:14
культура
дэниел рэдклифф
новости культуры
кино и сериалы
гарри поттер
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Дэниэл Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в серии фильмов, рассказал, кого еще из персонажей хотел бы сыграть в возможном перезапуске франшизы, сообщает ET со ссылкой на подкаст Happy sad confused. Актер добавил, что сцены с Гэри Олдменом (Блэк) и Дэвидом Тьюлисом (Люпин) одни из "любимых воспоминаний", связанных со съемками фильмов о "Гарри Поттере". В записи подкаста также приняли участие коллеги Дэниэла Рэдклиффа по сериалу "Чудотворцы" Джеральдин Вишванатан и Каран Сони. Они тоже рассказали, в кого хотели бы перевоплотиться в "Гарри Поттере". В ScreenRant отмечают, что в январе 2021 года в Сети появились слухи о том, что компания Warner Bros якобы разрабатывает сериал о Гарри Поттере для HBO Max, но эта информация не подтвердилась. Фильмы о приключениях волшебника и его друзей, основанные на серии книг писательницы Дж. К. Роулинг, выходили с 2011 по 2011 годы. В общей сложности все восемь картин принесли создателям 9,2 миллиардов долларов, что сделало эту франшизу одной из самых кассовых в мире.
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дэниел рэдклифф, новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер
12:38 05.08.2021 (обновлено: 13:14 05.08.2021)
 

Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера"

© Warner Bros. Pictures (2007)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
© Warner Bros. Pictures (2007)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Дэниэл Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в серии фильмов, рассказал, кого еще из персонажей хотел бы сыграть в возможном перезапуске франшизы, сообщает ET со ссылкой на подкаст Happy sad confused.

"Я, наверное, хотел бы стать Сириусом (Блэком — Прим. ред.) или (Римусом — Прим. ред.) Люпином, — признался актер. — Мне всегда нравились оба этих героя. Они классные".

Актер добавил, что сцены с Гэри Олдменом (Блэк) и Дэвидом Тьюлисом (Люпин) одни из "любимых воспоминаний", связанных со съемками фильмов о "Гарри Поттере".
В записи подкаста также приняли участие коллеги Дэниэла Рэдклиффа по сериалу "Чудотворцы" Джеральдин Вишванатан и Каран Сони. Они тоже рассказали, в кого хотели бы перевоплотиться в "Гарри Поттере".
"Я хочу сыграть Гермиону. Она мне больше всех нравится", — заявил Сони. А Вишванатан ответила, что выбрала бы Хагрида.
В ScreenRant отмечают, что в январе 2021 года в Сети появились слухи о том, что компания Warner Bros якобы разрабатывает сериал о Гарри Поттере для HBO Max, но эта информация не подтвердилась.
Фильмы о приключениях волшебника и его друзей, основанные на серии книг писательницы Дж. К. Роулинг, выходили с 2011 по 2011 годы. В общей сложности все восемь картин принесли создателям 9,2 миллиардов долларов, что сделало эту франшизу одной из самых кассовых в мире.
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