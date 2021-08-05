https://ria.ru/20210805/danielradcliffe-1744476158.html

Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера"

Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера" - РИА Новости, 05.08.2021

Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера"

Дэниэл Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в серии фильмов, рассказал, кого еще из персонажей хотел бы сыграть в возможном... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:38

2021-08-05T12:38

2021-08-05T13:14

культура

дэниел рэдклифф

новости культуры

кино и сериалы

гарри поттер

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Дэниэл Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в серии фильмов, рассказал, кого еще из персонажей хотел бы сыграть в возможном перезапуске франшизы, сообщает ET со ссылкой на подкаст Happy sad confused. Актер добавил, что сцены с Гэри Олдменом (Блэк) и Дэвидом Тьюлисом (Люпин) одни из "любимых воспоминаний", связанных со съемками фильмов о "Гарри Поттере". В записи подкаста также приняли участие коллеги Дэниэла Рэдклиффа по сериалу "Чудотворцы" Джеральдин Вишванатан и Каран Сони. Они тоже рассказали, в кого хотели бы перевоплотиться в "Гарри Поттере". В ScreenRant отмечают, что в январе 2021 года в Сети появились слухи о том, что компания Warner Bros якобы разрабатывает сериал о Гарри Поттере для HBO Max, но эта информация не подтвердилась. Фильмы о приключениях волшебника и его друзей, основанные на серии книг писательницы Дж. К. Роулинг, выходили с 2011 по 2011 годы. В общей сложности все восемь картин принесли создателям 9,2 миллиардов долларов, что сделало эту франшизу одной из самых кассовых в мире.

https://ria.ru/20210604/cat-1735448848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дэниел рэдклифф, новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер