12:38 05.08.2021 (обновлено: 13:14 05.08.2021)
Дэниел Рэдклифф рассказал, кем хотел бы стать в перезапуске "Гарри Поттера"
© Warner Bros. Pictures (2007)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
© Warner Bros. Pictures (2007)
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Дэниэл Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в серии фильмов, рассказал, кого еще из персонажей хотел бы сыграть в возможном перезапуске франшизы, сообщает ET со ссылкой на подкаст Happy sad confused.
"Я, наверное, хотел бы стать Сириусом (Блэком — Прим. ред.) или (Римусом — Прим. ред.) Люпином, — признался актер. — Мне всегда нравились оба этих героя. Они классные".
Актер добавил, что сцены с Гэри Олдменом (Блэк) и Дэвидом Тьюлисом (Люпин) одни из "любимых воспоминаний", связанных со съемками фильмов о "Гарри Поттере".
В записи подкаста также приняли участие коллеги Дэниэла Рэдклиффа по сериалу "Чудотворцы" Джеральдин Вишванатан и Каран Сони. Они тоже рассказали, в кого хотели бы перевоплотиться в "Гарри Поттере".
"Я хочу сыграть Гермиону. Она мне больше всех нравится", — заявил Сони. А Вишванатан ответила, что выбрала бы Хагрида.
В ScreenRant отмечают, что в январе 2021 года в Сети появились слухи о том, что компания Warner Bros якобы разрабатывает сериал о Гарри Поттере для HBO Max, но эта информация не подтвердилась.
Фильмы о приключениях волшебника и его друзей, основанные на серии книг писательницы Дж. К. Роулинг, выходили с 2011 по 2011 годы. В общей сложности все восемь картин принесли создателям 9,2 миллиардов долларов, что сделало эту франшизу одной из самых кассовых в мире.