https://ria.ru/20210805/daftpunk-1744504713.html

Экс-участник Daft Punk создаст музыку для балета

Экс-участник Daft Punk создаст музыку для балета - РИА Новости, 05.08.2021

Экс-участник Daft Punk создаст музыку для балета

Французский диджей и экс-участник дуэта Daft Punk Тома Бангальтер напишет музыку к балету "Мифологии", который поставят в Большом театре Бордо (Франция),... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:33

2021-08-05T15:33

2021-08-05T15:33

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Французский диджей и экс-участник дуэта Daft Punk Тома Бангальтер напишет музыку к балету "Мифологии", который поставят в Большом театре Бордо (Франция), сообщает Le Figaro. По информации издания, полуторачасовое представление будет посвящено "основополагающим мифам, формирующим коллективное воображение". Остальные подробности пока не раскрывают.Известно, что хореографом в проекте станет танцор Анжелен Прельжокаж, а дирижировать Национальным оркестром Аквитании, который исполнит музыку Бангальтера, будет Ромен Дюма. Спектакли пройдут с 1 по 10 июля 2022 года.Участники электронного дуэта Daft Punk в феврале этого года объявили о распаде. За 28 лет существования группы Тома Бангальтер и его коллега Ги-Мануэль де Омем-Кристо выпустили четыре студийных альбома и стали обладателями семи премий "Грэмми". Бангальтер и Омем-Кристо также создали музыку к нескольким фильмам, среди которых аниме "Интерстелла 5555: История секретной звездной системы" (2003 год) и "Трон: Наследие" (2010 год).

https://ria.ru/20210226/daftpunk-1598940049.html

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новости культуры, балет, франция, бордо, театр