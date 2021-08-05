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Экс-участник Daft Punk создаст музыку для балета
Экс-участник Daft Punk создаст музыку для балета - РИА Новости, 05.08.2021
Экс-участник Daft Punk создаст музыку для балета
Французский диджей и экс-участник дуэта Daft Punk Тома Бангальтер напишет музыку к балету "Мифологии", который поставят в Большом театре Бордо (Франция),... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:33
2021-08-05T15:33
2021-08-05T15:33
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Французский диджей и экс-участник дуэта Daft Punk Тома Бангальтер напишет музыку к балету "Мифологии", который поставят в Большом театре Бордо (Франция), сообщает Le Figaro. По информации издания, полуторачасовое представление будет посвящено "основополагающим мифам, формирующим коллективное воображение". Остальные подробности пока не раскрывают.Известно, что хореографом в проекте станет танцор Анжелен Прельжокаж, а дирижировать Национальным оркестром Аквитании, который исполнит музыку Бангальтера, будет Ромен Дюма. Спектакли пройдут с 1 по 10 июля 2022 года.Участники электронного дуэта Daft Punk в феврале этого года объявили о распаде. За 28 лет существования группы Тома Бангальтер и его коллега Ги-Мануэль де Омем-Кристо выпустили четыре студийных альбома и стали обладателями семи премий "Грэмми". Бангальтер и Омем-Кристо также создали музыку к нескольким фильмам, среди которых аниме "Интерстелла 5555: История секретной звездной системы" (2003 год) и "Трон: Наследие" (2010 год).
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новости культуры, балет, франция, бордо, театр
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Французский диджей и экс-участник дуэта Daft Punk Тома Бангальтер напишет музыку к балету "Мифологии", который поставят в Большом театре Бордо (Франция), сообщает
Le Figaro.
По информации издания, полуторачасовое представление будет посвящено "основополагающим мифам, формирующим коллективное воображение". Остальные подробности пока не раскрывают.
Известно, что хореографом в проекте станет танцор Анжелен Прельжокаж, а дирижировать Национальным оркестром Аквитании, который исполнит музыку Бангальтера, будет Ромен Дюма.
Спектакли пройдут с 1 по 10 июля 2022 года.
Участники электронного дуэта Daft Punk в феврале этого года объявили
о распаде. За 28 лет существования группы Тома Бангальтер и его коллега Ги-Мануэль де Омем-Кристо выпустили четыре студийных альбома и стали обладателями семи премий "Грэмми".
Бангальтер и Омем-Кристо также создали музыку к нескольким фильмам, среди которых аниме "Интерстелла 5555: История секретной звездной системы" (2003 год) и "Трон: Наследие" (2010 год).