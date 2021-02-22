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Daft Punk объявили о распаде дуэта
Daft Punk объявили о распаде дуэта
Французский электронный дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры, выложив восьмиминутный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог") на видеохостинг YouTube. РИА Новости, 22.02.2021
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культура
культура
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Французский электронный дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры, выложив восьмиминутный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог") на видеохостинг YouTube.Группа просуществовала 28 лет. Участники дуэта Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, выпустив прощальный ролик, в котором показано, как они идут по пустыне. В результате из двух участников дуэта остается только один. После этого на экране показаны даты: 1993-2021.Агент группы подтвердил изданию Variety информацию о распаде дуэта.За время существования дуэта музыканты выпустили четыре студийных альбома. Daft Punk стали обладателями семи премий "Грэмми", две из них им вручили за песню "Get Lucky", записанную с Фарреллом Уильямсом, а четвертый альбом дуэта "Random Access Memories" получил статуэтку как "Лучший альбом года".
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культура

Daft Punk объявили о распаде дуэта

19:22 22.02.2021 (обновлено: 21:44 22.02.2021)
 
© AP Photo / Invision/Matt SaylesФранцузский музыкальный электронный дуэт Daft Punk
Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Французский электронный дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры, выложив восьмиминутный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог") на видеохостинг YouTube.
Группа просуществовала 28 лет. Участники дуэта Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, выпустив прощальный ролик, в котором показано, как они идут по пустыне. В результате из двух участников дуэта остается только один. После этого на экране показаны даты: 1993-2021.
Агент группы подтвердил изданию Variety информацию о распаде дуэта.
За время существования дуэта музыканты выпустили четыре студийных альбома. Daft Punk стали обладателями семи премий "Грэмми", две из них им вручили за песню "Get Lucky", записанную с Фарреллом Уильямсом, а четвертый альбом дуэта "Random Access Memories" получил статуэтку как "Лучший альбом года".
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