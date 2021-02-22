https://ria.ru/20210222/duet-1598602649.html

Daft Punk объявили о распаде дуэта

Daft Punk объявили о распаде дуэта

Французский электронный дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры, выложив восьмиминутный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог") на видеохостинг YouTube. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T19:22

2021-02-22T19:22

2021-02-22T21:44

культура

культура

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Французский электронный дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры, выложив восьмиминутный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог") на видеохостинг YouTube.Группа просуществовала 28 лет. Участники дуэта Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, выпустив прощальный ролик, в котором показано, как они идут по пустыне. В результате из двух участников дуэта остается только один. После этого на экране показаны даты: 1993-2021.Агент группы подтвердил изданию Variety информацию о распаде дуэта.За время существования дуэта музыканты выпустили четыре студийных альбома. Daft Punk стали обладателями семи премий "Грэмми", две из них им вручили за песню "Get Lucky", записанную с Фарреллом Уильямсом, а четвертый альбом дуэта "Random Access Memories" получил статуэтку как "Лучший альбом года".

https://ria.ru/20200707/1574005774.html

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