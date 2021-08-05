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Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады
Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021
Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады
Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 57 килограммов. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:08
2021-08-05T14:33
олимпийские игры
борьба
заур угуев
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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 57 килограммов.В финальной схватке он победил индийца Кумара Рави со счетом 7:4.Бронзовыми призерами соревнований стали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.Для сборной России это уже 16-я золотая медаль на Играх в Токио. Кроме того, в ее активе еще 21 серебряная и 19 бронзовых наград.Чуть позже еще один российский борец-вольник Артур Найфонов завоевал бронзу в категории до 86 килограммов. Всего на счету россиян 57 медалей.
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олимпийские игры, борьба, заур угуев
14:08 05.08.2021 (обновлено: 14:33 05.08.2021)
 
Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады

Борец вольного стиля из России взял золото в весовой категории до 57 килограммов

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWЗаур Угуев
Заур Угуев - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 57 килограммов.
В финальной схватке он победил индийца Кумара Рави со счетом 7:4.
Бронзовыми призерами соревнований стали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.
Для сборной России это уже 16-я золотая медаль на Играх в Токио. Кроме того, в ее активе еще 21 серебряная и 19 бронзовых наград.
Чуть позже еще один российский борец-вольник Артур Найфонов завоевал бронзу в категории до 86 килограммов. Всего на счету россиян 57 медалей.
Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 10:25В мире
Боксер Батыргазиев завоевал для России 15-ю золотую медаль
 
Олимпийские игрыБорьбаЗаур Угуев
 
 
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