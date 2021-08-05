https://ria.ru/20210805/borba-1744502364.html

Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады

Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021

Борец Заур Угуев принес России 16-е золото Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 57 килограммов. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:08

2021-08-05T14:08

2021-08-05T14:33

олимпийские игры

борьба

заур угуев

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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 57 килограммов.В финальной схватке он победил индийца Кумара Рави со счетом 7:4.Бронзовыми призерами соревнований стали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.Для сборной России это уже 16-я золотая медаль на Играх в Токио. Кроме того, в ее активе еще 21 серебряная и 19 бронзовых наград.Чуть позже еще один российский борец-вольник Артур Найфонов завоевал бронзу в категории до 86 килограммов. Всего на счету россиян 57 медалей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/olimpiada-1744455655.html

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2021

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олимпийские игры, борьба, заур угуев