https://ria.ru/20210805/boks-1744452857.html

Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады

Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021

Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады

Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана раздельным РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:00

2021-08-05T10:00

2021-08-05T11:31

олимпийские игры

токио

альберт батыргазиев

бокс

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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.Бронзовыми призерами в этой категории стали кубинец Лазаро Альварес и ганец Самуэль Таки.Для сборной России эта золотая медаль стала 15-й на Играх в Токио. Кроме того, в ее активе 21 серебряная и 19 бронзовых — всего 55 наград.

https://ria.ru/20210805/boks-1744450760.html

токио

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2021

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олимпийские игры, токио, альберт батыргазиев, бокс