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Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады
Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021
Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады
Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана раздельным РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:00
2021-08-05T11:31
олимпийские игры
токио
альберт батыргазиев
бокс
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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.Бронзовыми призерами в этой категории стали кубинец Лазаро Альварес и ганец Самуэль Таки.Для сборной России эта золотая медаль стала 15-й на Играх в Токио. Кроме того, в ее активе 21 серебряная и 19 бронзовых — всего 55 наград.
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олимпийские игры, токио, альберт батыргазиев, бокс
10:00 05.08.2021 (обновлено: 11:31 05.08.2021)
 
Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады

Российский боксер занял первое место в весе до 57 килограммов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАльберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.

В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.

Бронзовыми призерами в этой категории стали кубинец Лазаро Альварес и ганец Самуэль Таки.
Для сборной России эта золотая медаль стала 15-й на Играх в Токио. Кроме того, в ее активе 21 серебряная и 19 бронзовых — всего 55 наград.
Глеб Бакши и Эберт Соуза после завершения полуфинального поединка соревнований по боксу среди мужчин в весовой категории до 75 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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Олимпийские игрыТокиоАльберт БатыргазиевБокс
 
 
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