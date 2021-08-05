https://ria.ru/20210805/boks-1744452857.html
Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады
Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021
Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады
Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана раздельным РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:00
2021-08-05T10:00
2021-08-05T11:31
олимпийские игры
токио
альберт батыргазиев
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744455393_0:3:3074:1732_1920x0_80_0_0_c83024c84b099ada570d4c2f997dc480.jpg
ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов.В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.Бронзовыми призерами в этой категории стали кубинец Лазаро Альварес и ганец Самуэль Таки.Для сборной России эта золотая медаль стала 15-й на Играх в Токио. Кроме того, в ее активе 21 серебряная и 19 бронзовых — всего 55 наград.
https://ria.ru/20210805/boks-1744450760.html
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744455393_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_3add0e4bcad60ae69174192c4e855612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, токио, альберт батыргазиев, бокс
10:00 05.08.2021 (обновлено: 11:31 05.08.2021)
Боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады
Российский боксер занял первое место в весе до 57 килограммов