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Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады

Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021

Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады

Российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 килограммов на Играх в Токио. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:43

2021-08-05T09:43

2021-08-05T12:22

олимпийские игры

спорт

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глеб бакши

бокс

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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 килограммов на Играх в Токио.Дойдя до полуфинала соревнований, он уступил в поединке бразильцу Хеберту Соузе раздельным решением судей — 1:4.Другим финалистом стал украинец Александр Хижняк — он победил филиппинца Эумира Марсьяля со счетом 3:2. Атлет получил вторую бронзовую награду.Всего на счету российской сборной 55 медалей, из которых 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.

https://ria.ru/20210805/boks-1744452857.html

токио

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2021

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олимпийские игры, спорт, токио, глеб бакши, бокс