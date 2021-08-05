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Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады
Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021
Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады
Российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 килограммов на Играх в Токио. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:43
2021-08-05T09:43
2021-08-05T12:22
олимпийские игры
спорт
токио
глеб бакши
бокс
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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 килограммов на Играх в Токио.Дойдя до полуфинала соревнований, он уступил в поединке бразильцу Хеберту Соузе раздельным решением судей — 1:4.Другим финалистом стал украинец Александр Хижняк — он победил филиппинца Эумира Марсьяля со счетом 3:2. Атлет получил вторую бронзовую награду.Всего на счету российской сборной 55 медалей, из которых 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.
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олимпийские игры, спорт, токио, глеб бакши, бокс
09:43 05.08.2021 (обновлено: 12:22 05.08.2021)
Российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзу Олимпиады
Российский боксер занял третье место в весе до 75 килограммов