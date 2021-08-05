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В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737
В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737 - РИА Новости, 05.08.2021
В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:24
2021-08-05T23:24
в мире
сша
boeing 737
faa
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737."Это предупреждение касается всех самолетов Boeing 737‑8 и 737‑9, а также 737‑8200 (MAX) и некоторых моделей серии 737 -800 и 737 -900ER. Речь идет о возможных проблемах с системой пожаротушения в грузовых отсеках авиалайнеров…", - говорится в директиве по пригодности к летной эксплуатации.Согласно директиве, операторам самолетов с выявленной проблемой разрешено перевозить в грузовом отсеке только негорючие и пожаробезопасные предметы.Как отмечает FAA, директива затрагивает 663 самолета, зарегистрированных в США и более 2,2 тысячи по всему миру.
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в мире, сша, boeing 737, faa
23:24 05.08.2021
 
В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737

FAA сообщило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / Ali Mufti
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737.
"Это предупреждение касается всех самолетов Boeing 737‑8 и 737‑9, а также 737‑8200 (MAX) и некоторых моделей серии 737 -800 и 737 -900ER. Речь идет о возможных проблемах с системой пожаротушения в грузовых отсеках авиалайнеров…", - говорится в директиве по пригодности к летной эксплуатации.
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Согласно директиве, операторам самолетов с выявленной проблемой разрешено перевозить в грузовом отсеке только негорючие и пожаробезопасные предметы.
Как отмечает FAA, директива затрагивает 663 самолета, зарегистрированных в США и более 2,2 тысячи по всему миру.
 
В миреСШАBoeing 737FAA
 
 
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