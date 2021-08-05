https://ria.ru/20210805/boing-1744596477.html

В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737

В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737 - РИА Новости, 05.08.2021

В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:24

2021-08-05T23:24

2021-08-05T23:24

в мире

сша

boeing 737

faa

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737."Это предупреждение касается всех самолетов Boeing 737‑8 и 737‑9, а также 737‑8200 (MAX) и некоторых моделей серии 737 -800 и 737 -900ER. Речь идет о возможных проблемах с системой пожаротушения в грузовых отсеках авиалайнеров…", - говорится в директиве по пригодности к летной эксплуатации.Согласно директиве, операторам самолетов с выявленной проблемой разрешено перевозить в грузовом отсеке только негорючие и пожаробезопасные предметы.Как отмечает FAA, директива затрагивает 663 самолета, зарегистрированных в США и более 2,2 тысячи по всему миру.

https://ria.ru/20200311/1568411956.html

сша

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2021

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в мире, сша, boeing 737, faa