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Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя"

Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя" - РИА Новости, 05.08.2021

Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя"

Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T00:57

2021-08-05T00:57

2021-08-05T00:57

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новости культуры

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голливуд

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных ролей. В этот вечер актеры оставили трех своих дочерей дома и позировали фотографам в элегантных нарядах. Рейнольдс в бежевом костюме и черно-белой клетчатой рубашке, а Лайвли — в блестящем розовом платье с вырезами по бокам. Ее смелый образ поразил поклонников и прессу. Многие уже назвали его "летним платьем №1". "Блейк выглядит невероятно", "Очень красиво", — поделились мнением пользователи в соцсетях. Как позже написал Рейнольдс в Instagram, для его супруги этот вечер многое значил.Одна из самых стильных женщин Голливуда больше года не появлялась на светских мероприятиях. Сначала из-за рождения младшей дочери Бетти в октябре 2019 года, а после из-за пандемии коронавируса. Сейчас звезда сериала "Сплетница" снова на первых полосах модных изданий. Комедия "Главный герой", в которой реальный мир становится похож на видеоигру, выйдет в российских кинотеатрах 12 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/reynolds-1742365390.html

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голливуд

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