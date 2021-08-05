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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210805/blakelively-1744347540.html
Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя"
Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя" - РИА Новости, 05.08.2021
Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя"
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:57
2021-08-05T00:57
культура
райан рейнольдс (актер)
новости культуры
стиль жизни
блейк лайвли
нью-йорк (город)
голливуд
звезды
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных ролей. В этот вечер актеры оставили трех своих дочерей дома и позировали фотографам в элегантных нарядах. Рейнольдс в бежевом костюме и черно-белой клетчатой рубашке, а Лайвли — в блестящем розовом платье с вырезами по бокам. Ее смелый образ поразил поклонников и прессу. Многие уже назвали его "летним платьем №1". "Блейк выглядит невероятно", "Очень красиво", — поделились мнением пользователи в соцсетях. Как позже написал Рейнольдс в Instagram, для его супруги этот вечер многое значил.Одна из самых стильных женщин Голливуда больше года не появлялась на светских мероприятиях. Сначала из-за рождения младшей дочери Бетти в октябре 2019 года, а после из-за пандемии коронавируса. Сейчас звезда сериала "Сплетница" снова на первых полосах модных изданий. Комедия "Главный герой", в которой реальный мир становится похож на видеоигру, выйдет в российских кинотеатрах 12 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/reynolds-1742365390.html
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райан рейнольдс (актер), новости культуры, стиль жизни, блейк лайвли, нью-йорк (город), голливуд, звезды, знаменитости, шоу-бизнес
00:57 05.08.2021
 

Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя"

© AFP 2021 / Theo WargoАктриса Блейк Лайвли на премьере фильма "Главный герой" в Нью-Йорке
Актриса Блейк Лайвли на премьере фильма Главный герой в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AFP 2021 / Theo Wargo
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных ролей.
В этот вечер актеры оставили трех своих дочерей дома и позировали фотографам в элегантных нарядах. Рейнольдс в бежевом костюме и черно-белой клетчатой рубашке, а Лайвли — в блестящем розовом платье с вырезами по бокам.
Ее смелый образ поразил поклонников и прессу. Многие уже назвали его "летним платьем №1". "Блейк выглядит невероятно", "Очень красиво", — поделились мнением пользователи в соцсетях.
Как позже написал Рейнольдс в Instagram, для его супруги этот вечер многое значил.
Одна из самых стильных женщин Голливуда больше года не появлялась на светских мероприятиях. Сначала из-за рождения младшей дочери Бетти в октябре 2019 года, а после из-за пандемии коронавируса.
"Какой отличный вечер для презентации "Главного героя" и для Блейк, потому что это означает, что мы сейчас главные звезды Instagram. Я знаю, как это было важно для нее", — написал Рейнольдс.
Сейчас звезда сериала "Сплетница" снова на первых полосах модных изданий.
Комедия "Главный герой", в которой реальный мир становится похож на видеоигру, выйдет в российских кинотеатрах 12 августа.
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КультураРайан Рейнольдс (актер)Новости культурыСтиль жизниБлейк ЛайвлиНью-Йорк (город)ГолливудзвездыЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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