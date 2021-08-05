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Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя"
Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя" - РИА Новости, 05.08.2021
Блейк Лайвли поразила публику смелым нарядом на премьере "Главного героя"
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:57
2021-08-05T00:57
2021-08-05T00:57
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных ролей. В этот вечер актеры оставили трех своих дочерей дома и позировали фотографам в элегантных нарядах. Рейнольдс в бежевом костюме и черно-белой клетчатой рубашке, а Лайвли — в блестящем розовом платье с вырезами по бокам. Ее смелый образ поразил поклонников и прессу. Многие уже назвали его "летним платьем №1". "Блейк выглядит невероятно", "Очень красиво", — поделились мнением пользователи в соцсетях. Как позже написал Рейнольдс в Instagram, для его супруги этот вечер многое значил.Одна из самых стильных женщин Голливуда больше года не появлялась на светских мероприятиях. Сначала из-за рождения младшей дочери Бетти в октябре 2019 года, а после из-за пандемии коронавируса. Сейчас звезда сериала "Сплетница" снова на первых полосах модных изданий. Комедия "Главный герой", в которой реальный мир становится похож на видеоигру, выйдет в российских кинотеатрах 12 августа.
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райан рейнольдс (актер), новости культуры, стиль жизни, блейк лайвли, нью-йорк (город), голливуд, звезды, знаменитости, шоу-бизнес
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере комедии "Главный герой" в Нью-Йорке, в которой канадский актер исполнил одну из главных ролей.
В этот вечер актеры оставили трех своих дочерей дома и позировали фотографам в элегантных нарядах. Рейнольдс в бежевом костюме и черно-белой клетчатой рубашке, а Лайвли — в блестящем розовом платье с вырезами по бокам.
Ее смелый образ поразил поклонников и прессу. Многие уже назвали его "летним платьем №1". "Блейк выглядит невероятно", "Очень красиво", — поделились мнением пользователи в соцсетях.
Как позже написал Рейнольдс в Instagram, для его супруги этот вечер многое значил.
Одна из самых стильных женщин Голливуда больше года не появлялась на светских мероприятиях. Сначала из-за рождения младшей дочери Бетти в октябре 2019 года, а после из-за пандемии коронавируса.
"Какой отличный вечер для презентации "Главного героя" и для Блейк, потому что это означает, что мы сейчас главные звезды Instagram. Я знаю, как это было важно для нее", — написал Рейнольдс.
Сейчас звезда сериала "Сплетница" снова на первых полосах модных изданий.
Комедия "Главный герой", в которой реальный мир становится похож на видеоигру, выйдет в российских кинотеатрах 12 августа.