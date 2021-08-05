https://ria.ru/20210805/benzin-1744572553.html

Эксперт объяснил рост цен на бензин в России

Эксперт объяснил рост цен на бензин в России - РИА Новости, 05.08.2021

Эксперт объяснил рост цен на бензин в России

Цены на бензин формируются за счет налоговой составляющей, прибыли производителей топлива и АЗС и прочих расходов, подорожание топлива в этом году было связано... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:05

2021-08-05T19:05

2021-08-05T19:37

экономика

аи-95

александр новак

аи-92

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

россия

денис бадьянов

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Цены на бензин формируются за счет налоговой составляющей, прибыли производителей топлива и АЗС и прочих расходов, подорожание топлива в этом году было связано со стимулированием спроса на внутреннем рынке и высокими ценами на нефть, объяснил РИА Новости аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов."Формирование цен на бензин происходит за счет сложения различных видов расходов игроков нефтяного рынка, где порядка 60% приходится на налоговые отчисления и акцизы, до 10% остается прибылью производителей, примерно столько же уходит в прибыль АЗС, а остальные расходы – это себестоимость производства и прочие расходы", - сказал он.Бадьянов уточнил также, с чем связан рост стоимости бензина на российском рынке в этом году. По его словам, на это мог повлиять эффект отложенного спроса в сфере туризма из-за серьезного сокращения потребления топлива в ковидный 2020 год. Спрос на топливо снизился из-за карантинных ограничений, а после их частичного снятия россияне не спешили совершать перелеты на курорты. Однако позже программа туристического кэшбека стимулировала увеличение запросов на отдых и покупатели стали активнее приобретать билеты, а авиакомпании – вводить дополнительные рейсы, что привело к большему потреблению топлива и росту цен на него."Также энергоносители были нужны производствам, сельскому хозяйству и другим отраслям экономики. Еще одна статья потребления – это мировой рынок, где сейчас держатся довольно высокие цены на топливо, порядка 70-75 долларов за баррель. Так как производители стараются продавать нефть по привлекательной цене..., на российском рынке топлива становится мало", - добавил он.Активный рост биржевых цен на бензин начался в середине декабря прошлого года. С начала 2021 года стоимость тонны бензина марок Аи-92 и Аи-95 к началу августа увеличилась на 15% и 16% соответственно. При этом розничные цены на бензин в этот период продемонстрировали рост в среднем на 5,4%, на дизтопливо - на 3,4%.Минэнерго России в конце июля предложило запретить экспорт бензина, если цены на бирже продолжат расти. Запрет может продлиться три месяца. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке. Кроме того, для снижения цен обсуждаются соглашения с нефтяниками и повышение нормативов продаж топлива через биржу. Позже, 5 августа, стало известно, что вице-премьер Александр Новак в понедельник, 9 августа, проведет совещание по ситуации на топливном рынке в России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

https://ria.ru/20210804/palenka-1744257079.html

https://ria.ru/20210731/benzin-1743718686.html

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экономика, аи-95, александр новак, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, россия, денис бадьянов