19:05 05.08.2021 (обновлено: 19:37 05.08.2021)
Эксперт объяснил рост цен на бензин в России
Аналитик УК "Альфа-капитал" Бадьянов объяснил как формируются цены на бензин в России
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Цены на бензин формируются за счет налоговой составляющей, прибыли производителей топлива и АЗС и прочих расходов, подорожание топлива в этом году было связано со стимулированием спроса на внутреннем рынке и высокими ценами на нефть, объяснил РИА Новости аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.
"Формирование цен на бензин происходит за счет сложения различных видов расходов игроков нефтяного рынка, где порядка 60% приходится на налоговые отчисления и акцизы, до 10% остается прибылью производителей, примерно столько же уходит в прибыль АЗС, а остальные расходы – это себестоимость производства и прочие расходы", - сказал он.
4 августа, 03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
Бадьянов уточнил также, с чем связан рост стоимости бензина на российском рынке в этом году. По его словам, на это мог повлиять эффект отложенного спроса в сфере туризма из-за серьезного сокращения потребления топлива в ковидный 2020 год. Спрос на топливо снизился из-за карантинных ограничений, а после их частичного снятия россияне не спешили совершать перелеты на курорты. Однако позже программа туристического кэшбека стимулировала увеличение запросов на отдых и покупатели стали активнее приобретать билеты, а авиакомпании – вводить дополнительные рейсы, что привело к большему потреблению топлива и росту цен на него.
"Также энергоносители были нужны производствам, сельскому хозяйству и другим отраслям экономики. Еще одна статья потребления – это мировой рынок, где сейчас держатся довольно высокие цены на топливо, порядка 70-75 долларов за баррель. Так как производители стараются продавать нефть по привлекательной цене..., на российском рынке топлива становится мало", - добавил он.
Активный рост биржевых цен на бензин начался в середине декабря прошлого года. С начала 2021 года стоимость тонны бензина марок Аи-92 и Аи-95 к началу августа увеличилась на 15% и 16% соответственно. При этом розничные цены на бензин в этот период продемонстрировали рост в среднем на 5,4%, на дизтопливо - на 3,4%.
Минэнерго России в конце июля предложило запретить экспорт бензина, если цены на бирже продолжат расти. Запрет может продлиться три месяца. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке. Кроме того, для снижения цен обсуждаются соглашения с нефтяниками и повышение нормативов продаж топлива через биржу. Позже, 5 августа, стало известно, что вице-премьер Александр Новак в понедельник, 9 августа, проведет совещание по ситуации на топливном рынке в России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.