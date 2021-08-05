В МИД прокомментировали заявление Байдена о российской экономике
Замдиректора департамента информации МИД Бикантов: заявление Байдена о российской экономике ошибочно
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, основано на ошибочном посыле, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
Ранее Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
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"Очевидно, что высказывание президента США о том, что российская экономика зависима только от нефти и ядерного оружия, основано на ошибочном и искаженном посыле. Так же как и бравурная оценка другого президента-демократа Барака Обамы про нашу экономику, якобы разорванную в клочья", - заявил Бикантов на брифинге.
По его словам, объективная реальность, которую многие в Вашингтоне не хотят видеть, свидетельствует об обратном. "Комфортная для Америки гегемония уходит в прошлое на фоне укрепления геополитических позиций России и Китая", - добавил он.
"Агрессивная русофобская риторика, характерная для американского политического класса независимо от партийной принадлежности, разумеется, отравляет и без того наэлектризованную атмосферу в двусторонних отношениях, играя против позитивных в целом итогов недавней женевской встречи в верхах", - подчеркнул Бикантов.
В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Путина и Байдена, а 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.