https://ria.ru/20210805/bayden-1744532970.html

В МИД прокомментировали заявление Байдена о российской экономике

В МИД прокомментировали заявление Байдена о российской экономике - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД прокомментировали заявление Байдена о российской экономике

Заявление президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, основано на ошибочном посыле, заявил заместитель... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:27

2021-08-05T16:27

2021-08-05T16:27

в мире

сша

вашингтон (город)

джо байден

барак обама

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ опирается только на ядерное оружие и нефть, основано на ошибочном посыле, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.Ранее Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Очевидно, что высказывание президента США о том, что российская экономика зависима только от нефти и ядерного оружия, основано на ошибочном и искаженном посыле. Так же как и бравурная оценка другого президента-демократа Барака Обамы про нашу экономику, якобы разорванную в клочья", - заявил Бикантов на брифинге.По его словам, объективная реальность, которую многие в Вашингтоне не хотят видеть, свидетельствует об обратном. "Комфортная для Америки гегемония уходит в прошлое на фоне укрепления геополитических позиций России и Китая", - добавил он."Агрессивная русофобская риторика, характерная для американского политического класса независимо от партийной принадлежности, разумеется, отравляет и без того наэлектризованную атмосферу в двусторонних отношениях, играя против позитивных в целом итогов недавней женевской встречи в верхах", - подчеркнул Бикантов.В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Путина и Байдена, а 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

https://ria.ru/20210801/ekonomika-1743833697.html

https://ria.ru/20210726/poteri-1742902543.html

https://ria.ru/20210705/uscherb-1739857201.html

сша

вашингтон (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, барак обама, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия