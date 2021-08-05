https://ria.ru/20210805/bayden-1744532729.html
США предоставят временное убежище отдельным жителям Гонконга
США предоставят временное убежище отдельным жителям Гонконга - РИА Новости, 05.08.2021
США предоставят временное убежище отдельным жителям Гонконга
Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:27
2021-08-05T16:27
2021-08-05T17:07
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая, сообщил Белый дом.Байден отдал распоряжение министерству внутренней безопасности отложить на полтора года выcылку любого жителя Гонконга, который находится в США на дату подписания меморандума. Перечень исключений включает лиц, желающих добровольно вернуться на родину, совершивших преступление или не менее двух правонарушений в США, а также тех, чье пребывание может иметь "серьезные негативные внешнеполитические последствия" для Соединенных Штатов.Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США.Решение, согласно сообщению Белого дома, демонстрирует поддержку народа Гонконга перед лицом "продолжающихся репрессий со стороны Китайской Народной Республики" и дает понять, что США не останутся безучастными к нарушению Китаем своих международных обещаний.В Китае отвергают обвинения со стороны США в попытках односторонним путем ограничить автономию Гонконга и посягательствах на гражданские права населения бывшей британской колонии.
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в мире, сша, китай, гонконг, джо байден
16:27 05.08.2021 (обновлено: 17:07 05.08.2021)
США предоставят временное убежище отдельным жителям Гонконга
Президент США Байден предоставил право на временное убежище отдельным жителям Гонконга
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга
, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая
, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Джозеф Р. Байден подписал меморандум, предписывающий отложить высылку отдельных жителей Гонконга, которые находятся в США, и предоставить им временное убежище", - сказано в пресс-релизе.
Байден отдал распоряжение министерству внутренней безопасности отложить на полтора года выcылку любого жителя Гонконга, который находится в США на дату подписания меморандума. Перечень исключений включает лиц, желающих добровольно вернуться на родину, совершивших преступление или не менее двух правонарушений в США, а также тех, чье пребывание может иметь "серьезные негативные внешнеполитические последствия" для Соединенных Штатов.
Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США.
Решение, согласно сообщению Белого дома, демонстрирует поддержку народа Гонконга перед лицом "продолжающихся репрессий со стороны Китайской Народной Республики" и дает понять, что США не останутся безучастными к нарушению Китаем своих международных обещаний.
В Китае отвергают обвинения со стороны США в попытках односторонним путем ограничить автономию Гонконга и посягательствах на гражданские права населения бывшей британской колонии.