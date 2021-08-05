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"Попадет в ловушку Путина". Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена
"Попадет в ловушку Путина". Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена - РИА Новости, 05.08.2021
"Попадет в ловушку Путина". Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена
Недооценка российской экономики президентом США Джо Байденом напоминает ошибочный подход Барака Обамы в отношениях с Россией, что в результате приведет Америку... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:46
2021-08-05T17:39
в мире
сша
джо байден
барак обама
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Недооценка российской экономики президентом США Джо Байденом напоминает ошибочный подход Барака Обамы в отношениях с Россией, что в результате приведет Америку в ловушку, пишет Bloomberg.Ранее американский лидер заявил, что у Владимира Путина "проблемы". По мнению главы Белого дома, у его российского коллеги в распоряжении есть "только ядерное оружие и нефть".В материале отмечается, что представление о России как о державе с экономикой, которая не производит ничего, кроме минеральных ресурсов, часто фигурирует в риторике американских политиков. Однако, по мнению специалистов из Bloomberg, такая картина не отражает правды."Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик", — говорится в статье.Уточняется, что в свое время слова Обамы о ней как о "региональной державе" и принижение ее статуса в выступлениях оказались недальновидными и спровоцировали ряд проблем для американского истеблишмента.Если заявление Байдена о российской экономике действительно отражает его мысли, то американский лидер "дезинформирован или сделал неправильные выводы из полученных отчетов", что может привести к "неприятным последствиям", добавили журналисты издания.
https://ria.ru/20210802/gosdolg-1743951333.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, россия
15:46 05.08.2021 (обновлено: 17:39 05.08.2021)
 
"Попадет в ловушку Путина". Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена

Bloomberg: неверная оценка российской экономики приведет США в ловушку

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки
Президент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Недооценка российской экономики президентом США Джо Байденом напоминает ошибочный подход Барака Обамы в отношениях с Россией, что в результате приведет Америку в ловушку, пишет Bloomberg.
Ранее американский лидер заявил, что у Владимира Путина "проблемы". По мнению главы Белого дома, у его российского коллеги в распоряжении есть "только ядерное оружие и нефть".
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В материале отмечается, что представление о России как о державе с экономикой, которая не производит ничего, кроме минеральных ресурсов, часто фигурирует в риторике американских политиков. Однако, по мнению специалистов из Bloomberg, такая картина не отражает правды.
"Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик", — говорится в статье.
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Если заявление Байдена о российской экономике действительно отражает его мысли, то американский лидер "дезинформирован или сделал неправильные выводы из полученных отчетов", что может привести к "неприятным последствиям", добавили журналисты издания.
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