https://ria.ru/20210805/bayden-1744522263.html

"Попадет в ловушку Путина". Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена

"Попадет в ловушку Путина". Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена - РИА Новости, 05.08.2021

"Попадет в ловушку Путина". Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена

Недооценка российской экономики президентом США Джо Байденом напоминает ошибочный подход Барака Обамы в отношениях с Россией, что в результате приведет Америку... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:46

2021-08-05T15:46

2021-08-05T17:39

в мире

сша

джо байден

барак обама

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Недооценка российской экономики президентом США Джо Байденом напоминает ошибочный подход Барака Обамы в отношениях с Россией, что в результате приведет Америку в ловушку, пишет Bloomberg.Ранее американский лидер заявил, что у Владимира Путина "проблемы". По мнению главы Белого дома, у его российского коллеги в распоряжении есть "только ядерное оружие и нефть".В материале отмечается, что представление о России как о державе с экономикой, которая не производит ничего, кроме минеральных ресурсов, часто фигурирует в риторике американских политиков. Однако, по мнению специалистов из Bloomberg, такая картина не отражает правды."Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик", — говорится в статье.Уточняется, что в свое время слова Обамы о ней как о "региональной державе" и принижение ее статуса в выступлениях оказались недальновидными и спровоцировали ряд проблем для американского истеблишмента.Если заявление Байдена о российской экономике действительно отражает его мысли, то американский лидер "дезинформирован или сделал неправильные выводы из полученных отчетов", что может привести к "неприятным последствиям", добавили журналисты издания.

https://ria.ru/20210802/gosdolg-1743951333.html

https://ria.ru/20210728/bayden-1743296034.html

https://ria.ru/20210729/bayden-1743361783.html

сша

россия

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в мире, сша, джо байден, барак обама, россия