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В Башкирии более 70 детей эвакуируют из лагеря из-за задымления
В Башкирии более 70 детей эвакуируют из лагеря из-за задымления - РИА Новости, 05.08.2021
В Башкирии более 70 детей эвакуируют из лагеря из-за задымления
Более 70 детей эвакуировали из детского лагеря в Башкирии из-за задымления в результате природного пожара, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:09
2021-08-05T17:24
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
природные пожары в россии
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Более 70 детей эвакуировали из детского лагеря в Башкирии из-за задымления в результате природного пожара, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, возле деревни Акташ в Хайбуллинском районе горит трава на площади двух гектаров. "На ликвидацию привлечены силы и средства добровольной пожарной команды и дружины, администрации района. Всего семь единиц техники, 87 человек, четыре трактора с плугом производят опашку очага горения по периметру", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии."Опасность в том, что горение происходит в 500 метрах от детского лагеря. В связи с задымленностью принято решение об эвакуации детей и персонала, всего 72 ребенка и четверо взрослых вывезены автобусами в село Янтышево, санаторий "Сакмар". Родители оповещены", - сообщает ведомство.Отмечается, что дополнительно на место пожара направлены три пожарные автоцистерны, 12 спасателей, а также аэромобильная группировка ГУМЧС по региону в составе трех единиц техники и 50 человек.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, природные пожары в россии
17:09 05.08.2021 (обновлено: 17:24 05.08.2021)
 
В Башкирии более 70 детей эвакуируют из лагеря из-за задымления

МЧС: более 70 детей эвакуируют из лагеря из-за задымления в результате природного пожара

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Более 70 детей эвакуировали из детского лагеря в Башкирии из-за задымления в результате природного пожара, сообщили в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, возле деревни Акташ в Хайбуллинском районе горит трава на площади двух гектаров. "На ликвидацию привлечены силы и средства добровольной пожарной команды и дружины, администрации района. Всего семь единиц техники, 87 человек, четыре трактора с плугом производят опашку очага горения по периметру", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.
"Опасность в том, что горение происходит в 500 метрах от детского лагеря. В связи с задымленностью принято решение об эвакуации детей и персонала, всего 72 ребенка и четверо взрослых вывезены автобусами в село Янтышево, санаторий "Сакмар". Родители оповещены", - сообщает ведомство.
Отмечается, что дополнительно на место пожара направлены три пожарные автоцистерны, 12 спасателей, а также аэромобильная группировка ГУМЧС по региону в составе трех единиц техники и 50 человек.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БашкортостанПриродные пожары в России
 
 
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