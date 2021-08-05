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В Башкирии ураган снес крыши домов и школ
В Башкирии ураган снес крыши домов и школ - РИА Новости, 05.08.2021
В Башкирии ураган снес крыши домов и школ
Сильный ветер снес кровли домов, нескольких торговых центров и школ в двух районах Башкирии, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:50
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происшествия
уфимский район
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россия
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УФА, 5 авг — РИА Новости. Сильный ветер снес кровли домов, нескольких торговых центров и школ в двух районах Башкирии, сообщили в региональном главке МЧС.Шквалистый ветер c порывами до 22 метров в секунду поднялся в Уфимском и Чекмагушевском районах накануне вечером. В поселке Булгаково он снес кровлю торгового центра на площади 750 квадратных метров и повредил два припаркованных автомобиля. В поселке Чекмагуш повреждения получили 12 многоквартирных домов, две школы, три торговые точки и еще несколько частных домов. При этом никто не пострадал.В Чекмагушевском районе создали комиссию по оценке ущерба. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Администрация Уфимского района сообщила, что торговый центр закрыли на время ремонта крыши.Несколько районов Башкирии уже пострадали от шквалистого ветра в конце июня. Тогда сорвало кровлю с двух школ, нескольких частных домов, фельдшерско-акушерского пункта, здания железнодорожного вокзала и дома культуры.
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60
Ураган сносит крыши домов в Башкирии
В Башкирии ураган посдувал крыши домов. В Уфимском и Чекмагушевском районах оценивают ущерб.
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происшествия, уфимский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:50 05.08.2021 (обновлено: 13:31 05.08.2021)
 
В Башкирии ураган снес крыши домов и школ

МЧС: в Башкирии ураган снес крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и школ

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УФА, 5 авг — РИА Новости. Сильный ветер снес кровли домов, нескольких торговых центров и школ в двух районах Башкирии, сообщили в региональном главке МЧС.
Шквалистый ветер c порывами до 22 метров в секунду поднялся в Уфимском и Чекмагушевском районах накануне вечером.
В поселке Булгаково он снес кровлю торгового центра на площади 750 квадратных метров и повредил два припаркованных автомобиля. В поселке Чекмагуш повреждения получили 12 многоквартирных домов, две школы, три торговые точки и еще несколько частных домов. При этом никто не пострадал.
В Чекмагушевском районе создали комиссию по оценке ущерба. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Администрация Уфимского района сообщила, что торговый центр закрыли на время ремонта крыши.
Несколько районов Башкирии уже пострадали от шквалистого ветра в конце июня. Тогда сорвало кровлю с двух школ, нескольких частных домов, фельдшерско-акушерского пункта, здания железнодорожного вокзала и дома культуры.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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ПроисшествияУфимский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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