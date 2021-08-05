https://ria.ru/20210805/bashkiriya-1744475330.html
В Башкирии ураган снес крыши домов и школ
В Башкирии ураган снес крыши домов и школ - РИА Новости, 05.08.2021
В Башкирии ураган снес крыши домов и школ
Сильный ветер снес кровли домов, нескольких торговых центров и школ в двух районах Башкирии, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:50
2021-08-05T11:50
2021-08-05T13:31
происшествия
уфимский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УФА, 5 авг — РИА Новости. Сильный ветер снес кровли домов, нескольких торговых центров и школ в двух районах Башкирии, сообщили в региональном главке МЧС.Шквалистый ветер c порывами до 22 метров в секунду поднялся в Уфимском и Чекмагушевском районах накануне вечером. В поселке Булгаково он снес кровлю торгового центра на площади 750 квадратных метров и повредил два припаркованных автомобиля. В поселке Чекмагуш повреждения получили 12 многоквартирных домов, две школы, три торговые точки и еще несколько частных домов. При этом никто не пострадал.В Чекмагушевском районе создали комиссию по оценке ущерба. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Администрация Уфимского района сообщила, что торговый центр закрыли на время ремонта крыши.Несколько районов Башкирии уже пострадали от шквалистого ветра в конце июня. Тогда сорвало кровлю с двух школ, нескольких частных домов, фельдшерско-акушерского пункта, здания железнодорожного вокзала и дома культуры.
https://ria.ru/20210805/khabarovsk-1744459613.html
уфимский район
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Ураган сносит крыши домов в Башкирии
В Башкирии ураган посдувал крыши домов. В Уфимском и Чекмагушевском районах оценивают ущерб.
2021-08-05T11:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, уфимский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:50 05.08.2021 (обновлено: 13:31 05.08.2021)
В Башкирии ураган снес крыши домов и школ
МЧС: в Башкирии ураган снес крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и школ